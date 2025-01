Porto Alegre Porto Alegre nomeia mais 48 professores efetivos

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O ano letivo de 2025 na rede municipal de Porto Alegre terá início em 17 de fevereiro. Foto: Reprodução O ano letivo de 2025 na rede municipal de Porto Alegre terá início em 17 de fevereiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre nomeou 48 novos professores efetivos para a rede municipal de ensino. A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira (31) do Diário Oficial da Capital. Os profissionais atuarão na educação infantil (34) e na educação especial (14).

Com essa nova nomeação, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) afirma que está cumprindo o compromisso de nomear 148 professores antes do início do ano letivo. De acordo com o secretário da pasta, Leonardo Pascoal, a meta é garantir que todas as vagas de docentes na rede municipal estejam preenchidas. “Queremos assegurar professores em sala de aula para que nossos estudantes encontrem escolas preparadas para oferecer uma educação de qualidade na volta às aulas”, destacou.

Desde 2021, a Smed já nomeou 1.919 professores e 419 monitores efetivos, o que representa a maior média de nomeações da história do município.

Retomada das aulas

O ano letivo de 2025 na rede municipal de Porto Alegre terá início em 17 de fevereiro. A data vale para as 100 escolas próprias do município. Já as instituições conveniadas receberam como sugestão o mesmo calendário, mas têm autonomia para definir datas diferentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-nomeia-mais-48-professores-efetivos/

Porto Alegre nomeia mais 48 professores efetivos

2025-01-31