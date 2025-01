Esporte Neymar assina com o Santos Futebol Clube e chega uniformizado à festa de apresentação na Vila Belmiro

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Ao lado do presidente do clube, atacante oficializou sua volta ao clube mediante contrato até junho.

O atacante Neymar é jogador do Santos, agora no papel. Em vídeo publicado nessa sexta-feira (31), o clube paulista registrou o momento da assinatura do contrato, válido até o fim de junho. Mais tarde, Neymar vestiu a camisa 10 do Santos e foi recebido com festa na Vila Belmiro. O clube promoveu um evento no estádio, que teve a presença de torcedores e apresentações de músicos torcedores do Peixe, para celebrar o retorno do atacante ao clube.

O jogador entrou acompanhado por ídolos do Peixe e se emocionou ao pisar no gramado da Vila Belmiro. O craque deve começar a treinar com o elenco santista na segunda-feira e ainda não tem data certa para estrear. Neste sábado (1º), como torcedor, ele vai à Vila para o clássico com o São Paulo, às 20h30, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

“É um dia muito especial para mim, estou muito feliz. Falei ali dentro que quando era um menino pisei na Vila com essa faixa e não poderia deixar de voltar assim. Estou muito feliz, vivemos muitos momentos lindos aqui. Se depender de mim, do amor e carinho que tenho por esse clube, não vai faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia”, disse o jogador.

“Como falei é um dia muito especial para mim. Estão aqui meus filhos, minha mulher, minha mãe, meu pai, meus melhores amigos e a torcida mais maravilhosa deste mundo. Esse dia ficará guardado para toda minha vida. Obrigado por cada um que está fazendo parte deste momento, por quem está acompanhando de longe, que torcem pela minha felicidade e que a partir de agora vão torcer para o Santos também.”

Dono da camisa 11 em sua primeira passagem pelo Peixe, Neymar assumiu a numeração histórica imortalizada por Pelé e que não foi utilizada pela equipe alvinegra durante a disputa da Série B do Brasileirão, no ano passado. O resgate da camisa 10 foi o tema dos anúncios do clube e do jogador, com direito até a um vídeo divulgado pela equipe do Rei do Futebol, que morreu em dezembro de 2022.

Antes da apresentação de Neymar, o Santos mostrou um vídeo com depoimento de jogadores e ex-jogadores como Suarez, Iniesta, Rodrygo, Vini Jr, Pique, Buffon, Marta, Arda Turan, Emerson Palmieri, Ângelo, Leo Baptistao, Marcos Leonardo e Falcão.

Torcedores do Santos começaram a chegar ao estádio alvinegro no fim da manhã dessa sexta-feira. A loja do clube, por exemplo, registrou aumento na procura de camisas personalizadas com o nome e o número do jogador.

Neymar também foi homenageado com um grafite em uma das ruas de acesso ao estádio e com diversas faixas. O atacante, que rescindiu contrato com o Al-Hilal no início da semana, assinou contrato com o Peixe válido até o dia 30 de junho.

Antes de o atacante entrar no gramado da Vila, o estádio foi palco de apresentações musicais de Projota, Mano Brown, Supla, Mc Bin, entre outros.

Valores

O camisa 10 receberá um salário de 160 mil euros (cerca de R$ 960 mil) no Alvinegro da Vila Belmiro, mas com patrocínios esse valor pode saltar a R$ 10 milhões. Uma soma e tanto, mas ainda inferior ao que embolsava no Al-Hilal (6,6 milhões de euros mensais, ou quase R$ 40 milhões).

Neymar esteve no Oriente Médio por duas temporadas, mas atuou em apenas sete partidas. Durante o período, o atacante recebeu cerca de 138 milhões de euros (R$ 858,5 milhões) em salários – a média foi de quase R$ 123 milhões por partida, ou R$ 2 milhões por minuto.

Vale lembrar que além do dinheiro gasto em salários, o Al-Hilal desembolsou 90 milhões de euros para tirar o craque do Paris Saint-Germain na temporada 2023-2024. Com isso, a cada vez que o brasileiro entrou em campo custou 13 milhões de euros aos cofres do clube árabe.

