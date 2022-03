Brasil Deputada federal cassada Flordelis vai a júri popular em maio

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

A ex-parlamentar responde pela morte do pastor Anderson do Carmo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil A ex-parlamentar responde pela morte do pastor Anderson do Carmo. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A deputada federal cassada Flordelis vai a júri popular no próximo dia 9 de maio. A decisão é da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. A ex-parlamentar responde, junto com mais oito acusados, pela morte do pastor Anderson do Carmo, marido da Flordelis, executado a tiros em junho de 2019.

Em razão do número de acusados no processo, nove no total, a magistrada optou por dividir o julgamento em duas sessões: uma para Flordelis e mais três rés, no dia 9 de maio. A outra sessão acontece antes, em 12 de abril, quando serão julgados outros cinco acusados de envolvimento no crime.

Na sessão do júri do dia 12 de abril, a partir das 9h, serão julgados o filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues; os filhos afetivos André Luiz de Oliveira, e Carlos Ubiraci Francisco da Silva e o ex-PM Marcos Siqueira Costa e sua esposa Andrea Santos Maia.

No dia 9 de maio, na segunda sessão do júri, também a partir das 9 horas, além da Flordelis, também serão julgadas sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; a neta, Rayane dos Santos Oliveira; e a filha afetiva Marzy Teixeira da Silva.

