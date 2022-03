Porto Alegre Flagrado por câmeras, homem é detido ao furtar fios elétricos na orla de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Seis pontos são analisados nos bairros Lami e Belém Novo, na Zona Sul Foto: Rafaela Redin/Dmae Corporação conta com apoio de 72 equipamentos para monitorae a área. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Rafaela Redin/Dmae

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada desta terça-feira (29), a Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu em flagrante um homem de 29 anos que furtava fios da rede elétrica de um bar localizado no chamado “Trecho 1” da orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro. O crime foi alertada por meio do sistema de videomonitoramento da região, que conta com 72 equipamentos.

Ao avistar o suspeito, a rede de câmeras passou a monitorar sua movimentação. Em seguida, o sujeito foi observado enquanto arrancava parte dos cabos do estabelecimento. Uma guarnição foi deslocada imediatamente, chegando a tempo de dar a ele voz-de-prisão.

Quando a viatura se aproximava, o suspeito ainda tentou fugir. Mas acabou capturado na avenida Presidente João Goulart, próximo à rótula de acesso (Centro Histórico).

Após a prisão, o criminoso foi conduzido à 2° Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde a Polícia Civil providenciou o registro do flagrante por furto. O homem já possui outros antecedes criminais.

Desde janeiro, a Guarda Municipal passou a contar com um novo posto avançado às margens do Guaíba visando à ampliação da segurança no local. A unidade da corporação foi completamente adesivada para reforçar a identidade visual e aumentar a sensação de segurança dos frequentadores.

A unidade funciona no local desde a inauguração do Trecho 1, em junho de 2018. Além do efetivo permanente, a instalação dispõe de amplo sistema de videomonitoramento. Além disso, a corporação realiza patrulhamento diário na área, por meio de veículos e bicicletas, a fim de garantir a ordem do espaço público.

Com maior efetividade, a corporação atendeu 32 ocorrências criminais de furto e roubo nesse ponto da orla em 2020, resultando na prisão de 35 pessoas. Já no ano passado, foram 22 registros, com 28 indivíduos detidos.

“A orla do Guaíba é um espaço de todos os porto-alegrenses”, ressalta o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento. “Não mediremos esforços para manter a segurança do local. Este é um dos espaços mais vigiados da Capital. Mais uma vez, o emprego da tecnologia resultou na combate à criminalidade.”

Mais orla

Ainda sobre a orla do Guaíba mas no que se refere à questão ambiental, na Zona Sul da cidade o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) divulgou o décimo-quinto relatório de balneabilidade das praias locais. A água está própria para o banho humano em quatro de seis pontos analisados nos bairros Lami e Belém Novo.

A divulgação da balneabilidade começou no dia 14 de dezembro. Confira, a seguir, quais os locais avaliados e a situação de cada um:

– Belém Novo: Posto 1 (Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus): águas próprias para banho.

– Belém Novo: Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira-Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só): águas próprias para banho.

– Belém Novo: Posto 3 (Praia do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça): águas próprias para banho

– Lami: Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas): águas próprias para banho.

– Lami: Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas): águas impróprias para banho.

– Lami: Posto 3 (avenida Beira-Rio, em frente ao número 510): águas impróprias para banho.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre