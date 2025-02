Cláudio Humberto Deputado acusa Lula de propaganda fora de época

Por Cláudio Humberto | 27 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado Evair de Melo (PP-ES) denunciou Lula ao Ministério Público Federal, Ministério Público Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral por crime de propaganda eleitoral antecipada. Ele convocou cadeia de rádio e TV, segunda (24), para divulgar peça publicitária eleitoral, na tentativa de conter sua crescente reprovação, que em vários Estados atinge 70%. Cadeias de rádio e TV existem para autoridades se dirigirem à Nação em datas especiais ou para comunicar fato relevante, de interesse público.

Nova jogada

Desta vez, a cadeia obrigatória foi convocada para horários diferentes, aproveitando o pico de audiência da TV e, pela manhã, o pico da rádio.

Fora do padrão

Lula foi à TV e rádio duas vezes no 7 de setembro e Natal, além de uma vez no 1º de Maio e mais uma, nos 18 meses do mandato. Nada mais.

Reação emergencial

Pesquisas de opinião como Datafolha, Gerp, CNT/MDA, Paraná Pesquisas etc. apontam o agravamento da repulsa ao governo petista.

Surra

Pesquisa Quaest, de ontem, aponta reprovação de Lula por mais de 60% da população em 6 dos 8 estados pesquisados, incluindo SP, RJ e MG.

SmartSampa: defensoras devem ser investigadas

A deputada estadual Carla Morando (MDB) ingressou com representação junto à corregedoria da Defensoria Pública de São Paulo para investigar a atitude das defensoras públicas Fernanda Penteado Balera, Gabriela Galetti Pimenta e Surraily Fernandes Youssef, que pressionaram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a desligar câmeras do SmartSampa, programa de reconhecimento facial que já localizou e prendeu em flagrante, nas ruas da capital paulistana, 1.906 criminosos.

Sonho de segurança

O programa de reconhecimento facial também identificou e capturou 120 foragidos condenados, além de encontrar 41 pessoas desaparecidas.

Qual o interesse?

Deixou intrigadas as autoridades o que estaria por trás da iniciativa das defensoras, e poucos acreditam que tem a ver com interesse público.

Afastamento liminar

A solicitação de abertura de procedimento investigativo pela corregedoria inclui afastamento liminar das três autoras de ofício enviado à prefeitura.

Precisa nem ter

A denúncia de “golpe” contra Bolsonaro mal foi apresentada, a defesa nem sequer chegou ao STF, mas o ministro Gilmar Mendes já antecipou sua sentença, considerando ter sido “crime pior que corrupção”.

Politização de sentenças

O Itamaraty tem o senso de humor: disse rejeitar a “tentativa de politizar decisões judiciais”, ao reagir à critica do governo dos EUA pelo bloqueio da Rumble, plataforma americana de vídeos. Na prática, o Itamaraty se apropriou da principal alegação da oposição contra as decisões do STF.

Luta livre

Chris Pavlovski, CEO da Rumble, que ganhou o primeiro round da ação contra Alexandre de Moraes na justiça federal americana, bateu no peito: “Não há empresa que lute pela liberdade de expressão como a Rumble”.

Lei contra censores

A Comissão do Judiciário da Câmara dos EUA, a CCJ de lá, aprovou, por unanimidade, projeto que barra a entrada no país de autoridades estrangeiras que tentem violar o direito à liberdade de expressão.

Governo do holofote

Levantamento da oposição na Câmara aponta que Lula e seus ministros apareceram 18 vezes, desde 2023, em cadeia de rádio e TV obrigatória. Pouco menos de uma vez a cada mês de mandato. E tome panelaços.

Vê quem quer

Senadores do PT garantem que o País está crescendo porque o Caged, do Ministério do Trabalho, divulgou saldo positivo de carteiras assinadas. Dezenas de milhões de desempregados continuam de fora dessa conta.

Censurar não pode

A embaixada dos EUA no Brasil ecoou a posição do governo americano e lembrou: decisões da Justiça brasileira censurando empresas e indivíduos nos EUA “é incompatível com os valores democráticos”.

Trabalho sem equipe

O senador relator Angelo Coronel (PSD-BA) desdisse o presidente da comissão do Orçamento, deputado Julio Arcoverde (PP-PI), e previu a votação para o dia 17 e não 11. E a depender de Davi Alcolumbre.

Pensando bem…

…não se combate a inflação, infelizmente, com cervejinha.

PODER SEM PUDOR

Bandeira nova

Uma professora do interior do Rio Grande do Norte pediu ao deputado Antônio Bilu uma bandeira brasileira novinha em folha, para a sua escola. “A nossa bandeira está velha e desbotada”, explicou a professora. Reza a lenda que o prestimoso, Bilu prometeu solenemente: “Não se preocupe, veja as cores e o tamanho que a senhora quer, e eu mando providenciar outra.”

(Cláudio Humberto – @diariodopoder)

