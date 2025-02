Bruno Laux Deputado apresenta projeto para ampliar penalizações ao desrespeito e ridicularização de crenças religiosas no RS

Por Bruno Laux | 5 de fevereiro de 2025

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Respeito às crenças

No primeiro dia de atividades legislativas da Assembleia gaúcha em 2025, na -feira, o deputado Elizandro Sabino (PRD) protocolou um projeto de lei que estabelece penalidades para quem desrespeitar ou ridicularizar crenças religiosas no RS. A medida, que prevê uma série de sanções para condutas ofensivas, é apresentada também com cará educativo, de modo a reformar a importância da liberdade de crença garantida pela Constituição. Sabino afirma que, com a proposta, busca proteger o patrimônio cultural e espiritual do Estado, promovendo o respeito e a convivência pacífica entre diferentes religiões. “Infelizmente, vemos com frequência ataques à fé e crenças religiosas, muitos deles amplificados nas redes sociais, atingindo milhares de pessoas. Nosso objetivo é criar mecanismos para coibir a intolerância religiosa e garantir o respeito a todas as religiões”, destaca o parlamentar.

Viaduto em Eldorado

O deputado estadual Adão Pretto Filho (PT) vem intensificando as articulações para acelerar a recuperação do viaduto de acesso à BR-116 em Eldorado do Sul, cidade que esteve entre as principais afetadas pelas enchentes de 2024. Após receber reiteradas reclamações de moradores sobre os transtornos causados pela situação da estrutura, o parlamentar levou a demanda ao superintendente do DNIT no RS, Hiratan Pinheiro da Silva, cobrando celeridade na execução da obra. Pretto esteve também nesta ça-feira (4) realizando uma vistoria in loco para verificar a situação do viaduto e reforçar a necessidade de urgência. Segundo o deputado, os recursos federais já estão garantidos e os trabalhos ão início já nos próximos dias, conforme sinalização do DNIT. Com investimento de R$22 milhões, a obra faz parte do pacote de reconstrução do governo federal no RS e possui previsão de ser concluída ainda em 2025.

Iniciando os trabalhos

Reunido pela primeira vez em 2025 sob o comando de Pepe Vargas (PT), o colégio de líderes da Assembleia gaúcha decidiu que a sessão plenária desta ça-feira seria realizada sem Ordem do Dia. Para a próxima semana, no dia 11, está prevista uma sessão especial, sem votações, com o comparecimento do governador Eduardo Leite para a apresentação de sua mensagem ao Parlamento na abertura do ano legislativo. Na mesma data, será realizada a cerimônia para dar posse aos presidentes das comissões parlamentares para o biênio 2025/2027. Frente à programação especial, a primeira sessão deliberativa do ano deve ocorrer somente no dia .

Liderança partidária

O deputado estadual Gustavo Victorino estará à frente da liderança da bancada do Republicanos no Parlamento gaúcho pelos próximos dois anos. Acompanhado do correligionário Capitão Martim, que será vice-líder do bloco partidário, o parlamentar estará entre os responsáveis por decidir as pautas a serem deliberadas no Legislativo estadual. “Liderar um partido plural e democrático como o Republicanos é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade em manter e respeitar as opiniões individuais de cada um dos seus parlamentares na Assembleia Legislativa”, pontua Victorino.

Visita presidencial

O presidente Lula deve vir ao RS no dia para assinar o contrato destinado à construção de quatro navios pela Transpetro no Porto Naval de Rio Grande. Segundo o deputado estadual Miguel Rossetto (PT), que confirmou a visita do chefe do Executivo, a iniciativa envolverá investimentos superiores a R$1,5 bilhão e gerará mais de 1500 empregos diretos no território gaúcho. “Uma agenda importantíssima para o nosso estado e para todo o Brasil. Um tema que como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval do RS tenho acompanhado muito de perto e articulado com o governo federal junto com o deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT)”, destaca Rossetto.

(@obrunolaux)

2025-02-05