Por Flavio Pereira | 5 de fevereiro de 2025

O deputado Gustavo Victorino participou da primeira reunião do Colégio de Líderes do ano, da Assembleia Legislativa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O deputado Gustavo Victorino participou na terça-feira (04) da primeira reunião do Colégio de Líderes do ano, da Assembleia Legislativa. O parlamentar assume a liderança da bancada do Republicanos pelos próximos dois anos, com a função de decidir as pautas a serem deliberadas no parlamento.

A vice-liderança está a cargo do deputado Capitão Martim. “Liderar um partido plural e democrático como o Republicanos é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade em manter e respeitar as opiniões individuais de cada um dos seus parlamentares na Assembleia Legislativa”, destaca Victorino.

A bancada do Republicanos na Assembleia Legislativa é formada por cinco deputados: Gustavo Victorino, Capitão Martim, Eliana Bayer, Sergio Peres e Delegado Zucco. Além de líder da bancada, o deputado Gustavo Victorino segue, em 2025, como presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e membro da Comissão de Ética Parlamentar, assumindo também este ano, como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, da qual já fazia parte como suplente.

