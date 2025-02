Colunistas Secretaria de Trabalho e CMPC projetam qualificação para 12 mil novos postos de trabalho

Por Flavio Pereira | 6 de fevereiro de 2025

Secretário do Trabalho, Gilmar Sossela participou da reunião para alinhamento de ações estratégicas. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governo do estado, através do Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Rio Grande do Sul, o deputado licenciado Gilmar Sossella, marcou presença em uma ação estratégica em Guaíba, de olho no cuidado com a preparação da mão de obra para o investimento bilionário da CMPC, que vai gerar de milhares de empregos a partir da operação da nova planta industrial de produção de celulose em Barra do Ribeiro. Sossela definiu a reunião de ontem como um “alinhamento estratégico” e, para isso, foi definida a criação do comitê executivo de gestão do Ecossistema Projeto Natureza, com a presença da secretaria.

Segundo Gilmar Sossela, o papel da Secretaria do Trabalho será auxiliar na atração, seleção, formação e encaminhamento da mão de obra para atuar na nova sede da indústria.

“A nossa missão é promover a qualificação profissional para que a população do Rio Grande Sul esteja preparada para ocupar esses postos de trabalho, fomentando inclusive a empregabilidade de mulheres em situação de vulnerabilidade”, destaca Sossella.

Investimento de R$ 24 bilhões da CMPC projeta milhares de empregos.

Além das 12 mil vagas de emprego que serão criadas para a construção da indústria, a expectativa é que durante a operação a empresa promova 1,5 mil vagas de trabalho diretas e indiretas e produza anualmente 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada de eucalipto. A CMPC irá investir cerca de R$ 24 bilhões no Rio Grande do Sul. Participaram da reunião o diretor-geral, Antonio Lacerda; a diretora de Pessoas e Organização, Luciana Madrid; a gerente de HRBP (Parceiro de Negócios de Recursos Humanos), Alexandra Lemos; o diretor Institucional, Augusto Robert; e o ex-presidente e conselheiro da CMPC, Walter Lídio. Representaram a STDP o chefe de gabinete, Jair Muller; a diretora de inovação e projetos estratégicos, Kelly Ruas; a coordenadora da procuradoria setorial, Caroline Porsche e o assessor especial, Fábio Fuhr.

Presidente da Associação dos Oficiais cumprimenta governador catarinense por reajuste de 21,5% para a segurança

O presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, coronel Marcelo Pinto Specht, parabenizou através de nota oficial, ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, pelo reajuste salarial de 21,5% aos integrantes dos órgãos de segurança pública daquele estado. De acordo com o presidente da Associação dos Oficiais, “o governador do estado vizinho reconhece, de forma imperiosa, o valor que os bravos integrantes das forças policiais possuem perante a sociedade Catarinense. Lembra que, embora o Rio Grande do Sul possua instituições policiais reconhecidas como “de excelência”, “conquistamos, a duras penas”, 12,49% em 3 parcelas, finalizando tal reajuste somente em outubro de 2026.”

Governo Lula anuncia mais dinheiro na conta do aposentado: prazo maior para empréstimo consignado

O governo federal encontrou uma formula para colocar, de forma fictícia, mais dinheiro na conta dos aposentados. O ministro Carlos Lupi anunciou a decisão de aumentar de 84 para 96 meses o prazo de pagamento do empréstimo consignado para beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e de quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada). A medida entra em vigor a partir desta quinta-feira (6). A medida vai permitir que aposentados renegociem empréstimos com prazo maior, liberando uma diferença nas suas contas. E aumentando o seu endividamento.

Bibo Nunes avaliou com Bolsonaro possibilidade de aprovar nova lei de inelegibilidade

O deputado federal conversou ontem reservadamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Na conversa, avaliaram as possibilidades de aprovação do projeto de Bibo Nunes, de redução da inelegibilidade para dois anos, que conta com a simpatia do novo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos). Na lei de inelegibilidade, o prazo original era de 3 anos. E segundo avaliaram na conversa, “oito anos é tempo que permite muita injustiça. O político corrupto deve é ir para a cadeia e não ficar apenas inelegível”, revelou Bibo Nunes. Esta opinião, lembra o deputado, é compartilhada pelo novo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, que considera “8 anos muito tempo”.

Ronaldo Nogueira comenta aprovação da MP que antecipa pagamento de precatórios ao RS

O deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) destacou ontem a aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados da Medida Provisória 1257/24, que abre crédito extraordinário no Orçamento de 2024 de R$ 5,1 bilhões para atender decisão do Supremo Tribunal Federal de antecipar o pagamento de precatórios da Justiça Federal no Rio Grande do Sul. A MP agora será enviada ao Senado.

Ronaldo Nogueira comentou que “votei a favor dessa MP, porque considero a medida fundamental, para garantir que o povo gaúcho receba um aporte de recursos, em especial para famílias nas regiões atingidas pelas enchentes. A antecipação desses valores representa um alívio para muitos famílias, e uma injeção na economia”, afirmou.

* Instagram: @flaviorrpereira

2025-02-06