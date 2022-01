Política Deputado federal Alexandre Frota diz estar de “saco cheio” de Brasília e desiste da reeleição

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Frota vai concorrer a uma vaga de deputado estadual em São Paulo para ficar mais perto de sua família. (Foto: Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) disse na quarta-feira que não vai mais concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados porque jura que está revoltado com o que chama de “acordos espúrios” feitos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Frota vai concorrer a uma vaga de deputado estadual em São Paulo para ficar mais perto de sua família e ver sua filha de dois anos crescer.

“Sempre soube que existiam acordos espúrios em Brasília. Mas não nesse grau e nesse conluio criminoso entre Bolsonaro e aquela gangue que montou. Ele usou inclusive as instituições e aparelhou ministérios, COAF, Polícia Federal e Ministério Público”, afirma o deputado, que continua: “Não fiquei surpreso e nem sou ingênuo. Só fiquei de saco cheio.”

Eleito na onda do bolsonarismo em 2018 e com discurso inflamado antipetista, Frota acabou por romper com Bolsonaro e se tornou um crítico contumaz do presidente. Desde então, o deputado buscou refúgio no PSDB com apoio do governador de São Paulo, João Doria.

Disposto a novos voos, Frota diz que “também pensa no Executivo” e sugere que poderia concorrer até mesmo a uma vaga para a prefeitura, mas não deixou claro se em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, onde mora atualmente, ou se na capital paulista.

“Tenho me dedicado muito às minorias, às pessoas carentes e aos idosos. Encontrei um caminho e uma vida fora daquela bolha que se tornou aquela Câmara. Penso muito também no Executivo. Estou de mudança da minha cidade depois das eleições.”

Volta de Lula

No último dia 6, Alexandre Frota fez publicações sobre sua visita ao Estado da Bahia e comentou que escutou pessoas pedindo “que Lula volte”. Sua ida teve como objetivo distribuir cestas básicas para a população afetadas pelas fortes chuvas no estado.

“[…] Por onde passo as pessoas me agradecem e só carinho, pedem que Lula volte e xingam Bolsonaro de traidor”, escreveu ao postar foto conversando com moradores.

O deputado também criticou o descaso do presidente com a situação vivida no estado da Bahia: “O Brasil do Bolsonaro, e o Brasil do Gean que eu conheci hoje aqui em Itabuna, na Bahia. No dia que o Gean salvava 120 pessoas em uma jangada improvisada r perdia sua casa onde morava com o filho de 5 anos e a esposa, Bolsonaro se divertia com a filha de Jet Ski”, continuou.

Frota protocolou um pedido de impeachment contra Bolsonaro em março de 2021 e critica frequentemente as ações do mandatário. As informações são dos jornais O Globo e O Dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política