Rio Grande do Sul Deputado federal Covatti Filho se defende de acusação no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Episódio é sobre emendas parlamentares destinadas a um hospital. Na foto, o deputado federal gaúcho Covatti Filho

O município de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, voltou a ganhar os holofotes, nesta sexta-feira (11), em um episódio envolvendo emendas parlamentares destinadas a um hospital.

O caso, revelado pelo jornal O Globo, é de que o deputado federal gaúcho Covatti Filho (PP) teria destinado de “presente” R$ 1,3 milhões em emenda ao Hospital Santa Cruz a pedido da vereadora Nicole Weber (Podemos), sua noiva e presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. A instituição tem 247 leitos e é considerada referência regional.

O que diz o deputado

Por meio de sua assessoria de imprensa, o deputado Covatti confirmou a destinação e viajou ao município na tarde desta sexta-feira para fazer a entrega da emenda. “Não existe falta de decoro”, disse o deputado, reforçando o fato de que Nicole é uma vereadora eleita e tem o direito de pleitear recursos junto a deputados para sua região. Segundo o parlamentar, a situação, em si, foi “desvirtuada e mal interpretada” em função de um vídeo publicado por Nicole.

A assessoria do deputado Covatti Filho explicou que sua noiva, a vereadora Nicole Weber, teria sido mal interpretada na declaração que fez. A intenção dela era dizer que o “presente” não seria par ela, mas sim para o hospital. Informou ainda que Covatti esteve no Hospital Santa Cruz nesta sexta-feira pessoalmente para confirmar o envio da emenda.

Apesar da gerência dos recursos ficar sob a responsabilidade do hospital, o deputado Covatti Filho garante que, com as novas regras para repasse de emendas, será possível fiscalizar essa e demais emendas suas para garantir a legalidade. Ele afirmou ainda que o hospital enfrenta uma grave crise financeira e classificou como urgente a substituição da rede elétrica e a climatização da ala em questão.

O parlamentar confirmou também que destinará a verba para o hospital, dizendo que a solicitação foi feita por Nicole, mas também discutida com a diretoria da instituição. “O fato de ela ser minha noiva não me impede – e jamais me impedirá – de ajudar o município”, declarou o deputado, que já foi ministro da Secretaria Especial da Agricultura Familiar.

Emendas

Apesar do tom informal, não há ilegalidade no trâmite. Deputados têm liberdade para indicar o destino das chamadas emendas individuais impositivas, desde que os recursos estejam previstos no orçamento federal e sejam formalmente aprovados. No entanto, o STF (Supremo Tribunal Federal) tem cobrado do Congresso maior rigor e transparência no uso dessas verbas, especialmente após denúncias envolvendo o “orçamento secreto”.

A emenda de Covatti ainda não foi registrada no sistema oficial do governo, mas, se confirmada, será o maior repasse recebido por Santa Cruz do Sul desde agosto de 2021 e o segundo maior dos últimos 12 anos, conforme dados do Portal da Transparência. O montante supera em quase três vezes a maior emenda já recebida pelo hospital, de R$ 419 mil, em 2017.

O caso

O vídeo em que a vereadora Nicole Weber e noiva de Covatti Filho anuncia o repasse foi gravado na Esplanada dos Ministérios durante viagem de Nicole a Brasília para conseguir recursos para a reforma. Nas imagens, ela diz que não imaginava que o problema poderia ter sido resolvido “dentro de casa”.

“O deputado Covatti Filho, meu noivo, me deu de presente para eu repassar para a comunidade, para o Hospital Santa Cruz, R$1,3 milhão, para que seja feita toda a parte elétrica nova da ala São Francisco dos pacientes do SUS [Sistema Único de Saúde]”, diz ela na publicação.

A presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul explica que, devido a “um problema na fiação”, não é possível instalar ar-condicionado no hospital para diminuir as queixas de pacientes sobre calor extremo. “Chegou ao ponto de uma paciente pedir publicamente, através do Instagram, se alguém podia emprestar um ventilador portátil”, relata.

Ela disse que a destinação da emenda resolve “talvez a questão mais latente agora em Santa Cruz do Sul”. “Penso que esse é um dos maiores presentes que eu posso dar para a minha comunidade. É para isso que eu sou vereadora”, declarou.

2025-04-12