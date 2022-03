Política Deputado federal Daniel Silveira passa a noite na Câmara para não colocar tornozeleira eletrônica

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Acusado de estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições, o parlamentar levou um travesseiro para o seu gabinete Foto: Reprodução Acusado de estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições, o parlamentar levou um travesseiro para o seu gabinete. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) passou a noite de terça-feira (29) e a madrugada desta quarta-feira (30) na Câmara, em Brasília, para não colocar a tornozeleira eletrônica, como foi determinado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Ele dormiu no seu gabinete, onde chegou carregando um travesseiro. Depois, o deputado Luiz Lima (PL-RJ) levou um colchão para o local.

Moraes autorizou a Polícia Federal e a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a cumprirem a decisão dentro da Câmara dos Deputados, se necessário. Silveira disse, em discurso no plenário, que não aceitaria a determinação do ministro.

Na noite de terça, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que ainda não havia sido notificada oficialmente da decisão de Moraes.

O ministro atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e determinou a aplicação de novas medidas restritivas ao deputado, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos.

Silveira é acusado de estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Ele chegou a ser preso por divulgar um vídeo com ameaças a ministros do Supremo, mas foi liberado em novembro do ano passado com a condição de não se comunicar com outros investigados e ficar fora das redes sociais.

Segundo a PGR, Silveira continua participando de eventos públicos para ameaçar a democracia, as instituições e ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes.

