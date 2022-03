O inquérito foi aberto em julho de 2021 após autorização de Rosa Weber, relatora de uma notícia-crime apresentada por um grupo de senadores da CPI da Covid.

Em depoimento à CPI, no ano passado, o deputado federal Luis Miranda (Republicanos-DF) e o irmão dele, Luis Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, disseram ter informado a Bolsonaro sobre as suspeitas envolvendo as negociações para a compra da vacina produzida na Índia.

Segundo eles, integrantes do alto escalão do ministério haviam feito pressão atípica para acelerar as negociações com uma empresa intermediária em um valor acima do preço pago por outras vacinas.

De acordo com o Código Penal, a prevaricação consiste em “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. O delito é listado entre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública.

No parecer enviado em fevereiro ao Supremo, o procurador-geral Augusto Aras afirmou que o arquivamento do caso é “medida que se impõe”, já que a conduta do presidente não pode ser enquadrada como prevaricação.