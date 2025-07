Economia Deputado federal Eduardo Bolsonaro diz que alternativa de Trump a tarifaço é “convite” para empresários migrarem para os Estados Unidos

Deputado usa termo para explicar trecho de carta escrita pelo presidente americano.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou a expressão “convite tentador” para explicar um trecho da carta em que o presidente Donald Trump promete isentar de tarifas os brasileiros que desejarem construir ou fabricar nos Estados Unidos. O texto é parte do documento em que Trump anunciou a taxa de 50% aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Na quinta-feira (10), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vive nos EUA desde março, fez uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube para ler e comentar a carta de Trump. Numa das passagens do texto, o presidente americano diz ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que não serão aplicadas tarifas “se o Brasil, ou empresas em seu país, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos”. “Faremos tudo o que for possível para conceder as autorizações rapidamente, com profissionalismo e de forma rotineira — ou seja, em questão de semanas”, acrescenta o documento.

Eduardo afirma se tratar de um “tapa com luva de pelica” de Trump em Lula e tenta, com suas palavras, explicar o que o americano quis dizer. “O Brasil é mais complicado para você investir. Ele [Trump] está fazendo um convite aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, do Lula, e por causa do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos EUA, em semanas, não vai ter preconceito não, é só vir para cá que em semanas a gente coloca seu processo adiante.”

O deputado segue e diz que a afirmação de Trump “faz muito sentido”. “Os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, tem mais benefícios, exporta praticamente para o mundo inteiro, vai ter acordo de livre comércio com vários países do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa em se desburocratizar”, diz.

No vídeo, Eduardo tenta explicar as motivações de Trump para a sobretaxa, que incluiriam questões econômicas locais e políticas, entre elas não permitir que o Brasil vire “uma Venezuela”.

O anúncio da sobretaxa a produtos brasileiros teve forte repercussão ao longo desta semana. O governo federal reagiu ao que entendeu ser um desrespeito à soberania brasileira. Trump mencionou na carta decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e o processo contra o ex-presidente Bolsonaro, réu por crimes contra a democracia.

O Planalto ainda estuda qual será a resposta diplomática e comercial. Na esfera política, governo e PT iniciaram uma campanha em que acusam a direita de agir contra o Brasil. O patriotismo sempre foi uma bandeira do bolsonarismo.

Aliados do ex-presidente, em público, dizem que o tarifaço é culpa de Lula e Moraes cabe a eles buscar uma solução. Eduardo, que recentemente afirmou estar à disposição do pai para ser candidato à Presidência em 2026, sugeriu que os empresários brasileiros pressionem o governo a rever os posicionamentos criticados por Trump. “Podem ter certeza, por mais que esse remédio [tarifaço] possa, no primeiro momento, ser apresentado como mais amargo. Não se enganem. Ele é muito frutífero”, afirmou.

O deputado também procurou se desvincular da medida. “Não venham me culpar achando que eu sou dono da caneta. Isso tudo está acontecendo porque o Brasil não é mais considerado uma democracia”, disse. (Com informações do Valor Econômico)

