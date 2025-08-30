Sábado, 30 de agosto de 2025

Brasil Deputado federal Nikolas Ferreira vai processar Lula após declaração sobre crime organizado

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

O anúncio foi feito por Nikolas nesta sexta-feira (29), mesmo dia em que Lula fez a declaração durante evento oficial. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que vai processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o chefe do Executivo relacionar, sem citar nomes, a campanha do parlamentar contra propostas de mudanças no sistema de pagamentos PIX à suposta proteção do crime organizado. O anúncio foi feito por Nikolas nesta sexta-feira (29), mesmo dia em que Lula fez a declaração durante evento oficial.

“Em rede nacional, Lula cometeu a canalhice de afirmar, dolosamente e sem prova alguma, que eu defendi o crime organizado. Uma mentira torpe, criminosa e irresponsável. Irei à Justiça para que responda por essa difamação assim como farei com todos os demais – estou compilando tudo”, comentou.

A fala do presidente ocorreu em contexto de uma grande operação policial contra o crime organizado e a suspeita de infiltração de recursos ilícitos em empresas de tecnologia financeira (fintechs).

Lula afirmou que as alterações sugeridas pela Receita Federal tinham como objetivo reforçar a fiscalização financeira para combater o crime organizado. Segundo o presidente, as fintechs deveriam passar a ser apuradas com mais rigor a partir da identificação dessas ligações.

A Receita Federal destacou que a divulgação de notícias falsas sobre uma suposta taxação do PIX abriu espaço para a atuação do crime organizado, facilitando operações de lavagem de dinheiro no setor. O governo Federal restabeleceu, também nesta sexta-feira (29), regras específicas de fiscalização para fintechs.

Fala de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abordou megaoperação contra o crime organizado em entrevista concedida nesta sexta-feira (29/8). Durante conversa com jornalistas da Rádio Itatiaia, o chefe do Executivo falou sobre medidas de fiscalização da Receita Federal e, sem citar o nome de Nikolas Ferreira (PL), relembrou o vídeo viral sobre suposta taxação do Pix. Segundo Lula, a publicação tinha objetivo de defender o crime organizado.

“Tem um deputado que fez uma campanha, sabe, contra as mudanças que a Receita Federal propôs e agora tá provado que o que ele tava fazendo era defender o crime organizado e nós não vamos dar trégua por crime organizado”, destacou, sem citar o nome do parlamentar. Ele também sinalizou que a medida, que determinava o envio de informações à e-Financeira sempre que houvesse movimentações acima de R$ 5 mil mensais no caso de pessoas físicas e de R$ 15 mil mensais para pessoas jurídicas, deve ser implementada. Com informações dos portais Correio Braziliense e Gazeta do Povo.

Ministro da Fazenda vai pedir novo visto para ir aos Estados Unidos em meio à tensão com Trump
