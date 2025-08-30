Notícias Ministro da Fazenda vai pedir novo visto para ir aos Estados Unidos em meio à tensão com Trump

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Ministro tem que participar de encontros em Washington e Nova York. (Foto: Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) vai pedir um novo visto para os EUA. O anterior venceu em maio, e ele agora precisa de uma nova autorização para entrar no país, onde pretende participar de eventos internacionais.

De 21 a 28 de setembro, está prevista a participação de Haddad na Climate Week, a Semana do Clima, em Nova York. O evento anual tem por objetivo promover ações em favor da sustentabilidade climática global — uma agenda atacada pelo governo de Donald Trump.

O ministro também deve viajar para o encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que acontece em outubro na capital americana, Washington.

No dia 23 de setembro, está marcada a sessão de abertura da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na qual o presidente da República brasileiro faz o discurso de abertura.

No ano passado, Haddad acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ONU por ocasião da 79ª Assembleia-Geral. O titular da Fazenda aproveitou a oportunidade para conduzir outras reuniões em Nova York, entre elas uma com a agência de classificação de risco Moody’s. Pouco depois, em novembro, a agência elevou o rating do Brasil de Ba2 para Ba1, com perspectiva positiva.

O pedido será mais um teste diplomático em meio à crise criada pelo governo de Donald Trump contra o Brasil. Por causa dela, os EUA já suspenderam vistos de sete ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da família do ministro da Saúde, Alexandre Padilha —inclusive de sua filha de dez anos. O cancelamento ocorreu porque ele participou da criação do programa Mais Médicos no Brasil.

Padilha planeja participar de eventos nos Estados Unidos nos próximos meses, e já declarou que o Itamaraty pediu seu acesso nos compromissos. Seu visto venceu em 2024 e também precisa de renovação. O ministro da Saúde deve comparecer à Assembleia-geral da ONU e à conferência da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Pelo protocolo, uma nota verbal tem que ser entregue na embaixada dos EUA junto com um formulário com dados pessoais, quatro fotos e o passaporte oficial. O encaminhamento é feito pelo Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty entrou com o pedido de visto com base no Acordo de Sede, em que países que recebem eventos internacionais e multilaterais não podem impedir a entrada de convidados em seu território. O mesmo vale para os eventos aos quais Haddad pretende comparecer.

