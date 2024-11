Colunistas Deputado federal Ronaldo Nogueira: “A Igreja não tem ideologia, tem princípios e valores”

Por Flavio Pereira | 12 de novembro de 2024

Ronaldo Nogueira propôs a homenagem aos 100 anos das Assembleias de Deus

O deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) destacou na segunda-feira (11), na tribuna da Câmara dos Deputados, em Brasília,“a alegria de estar hoje aqui nesse dia de celebração, 100 anos da Assembleia de Deus”.

Proponente da realização da sessão solene em homenagem aos 100 anos das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul, Ronaldo Nogueira destacou que “o poder do Evangelho age também na vida da criança, do adolescente, do homem, do idoso. Deus abençoe o Brasil, e que a igreja possa continuar cumprindo sua missão”.

O deputado destacou ainda que “a Igreja nao tem ideologia. A igreja tem princípios, tem valores”. Ronaldo Nogueira aludiu a fatos históricos para lembrar que “as ideologias políticas surgiram a partir da Revolução Francesa em 1789, e a Igreja já existia antes disso, o Evangelho já existia antes disso”.

“Então, a igreja representa conceitos e princípios do Reino de Deus na Terra. A Igreja não representa ideologia de partido politico A ou B”, destacou Nogueira. Ele enfatizou que “a missão da Igreja na Terra é pregar o o Evangelho, ensinar todas as coisas que Jesus mandou e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo”.

Em seguida, Ronaldo Nogueira assumiu a presidência dos trabalhos e anunciou o pronunciamento do deputado Silas Câmara (AM). Na homenagem ao Centenário das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul, se pronunciaram ainda a senadora Damares Alves (Republicanos/DF), o deputado estadual Elizandro Sabino, que falou em nome da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o presidente da CIEPADERGS (Convenção dos Pastores das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus RS), Geraldino Silva, e o presidente da Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre, João Oliveira De Souza.

