Por Flavio Pereira | 12 de novembro de 2024

Feira Health Meeting – Business & Innovation foi aberta em Porto Alegre Foto: Divulgação/Marcos Nagelstein/Agência Preview Feira Health Meeting – Business & Innovation foi aberta em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/Marcos Nagelstein/Agência Preview) Foto: Divulgação/Marcos Nagelstein/Agência Preview

O deputado federal Pedro Westphalen, vice-presidente da Confederação Nacional da Saúde, destacou a abertura da feira Health Meeting – Business & Innovation realizada na segunda-feira (11), em Porto Alegre. “É um evento que nos orgulha muito, que traz inovação, tecnologia e conhecimento”, afirmou.

Esta é a segunda edição da Health Meeting – Business & Innovation. A feira, a maior da saúde do Sul do Brasil, reúne milhares de visitantes e lideranças do setor no Centro de Eventos da PUCRS. A abertura oficial reuniu autoridades estaduais e nacionais, que celebraram o papel da saúde na reconstrução do Estado. A feira tem a expectativa de contar com mais de 15 mil visitantes, que poderão conferir mais de 250 marcas em exposição no pavilhão do centro, além de 20 eventos simultâneos que acontecem em diferentes partes do campus da PUCRS, com mais de 250 palestrantes.

Secretário Ronaldo Santini destaca importância para o turismo de eventos

As atividades vão até esta quarta-feira (13). Representando o governador Eduardo Leite, o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, celebrou a manutenção do evento — que foi adiado de setembro para esta semana, em virtude das enchentes. “E nada mais oportuno do que agradecer tudo que o setor de saúde fez pelo Rio Grande do Sul. A saúde é também responsável pelo crescimento e desenvolvimento do estado”, disse Santini.

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, foi na mesma linha. “Saúde, turismo e inovação são pilares da capital. E tudo isso se encontra aqui no evento”, afirmou.

O CEO da feira, Gilmar Dalla Roza, enfatizou que o Rio Grande do Sul é o segundo polo de saúde do país. “E esse potencial todo precisava de um lugar para se encontrar, para gerar negócios, para discutir as tendências que vão moldar a saúde do Rio Grande e do Brasil.”

Já o presidente do SINDIHOSPA (Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre), Henri Siegert Chazan, destacou que a feira é uma “façanha”, após tudo o que ocorreu no estado. “Só na capital são 60 mil colaboradores na saúde. Estamos ajudando um pouco na reconstrução do RS”, pontuou.

A solenidade teve ainda as presenças da secretária adjunta da Saúde do RS, Ana Costa; do presidente do Corpo Consular do RS e cônsul honorário da República Tcheca, Fernando Lorenz; do diretor de negócios da Unicred, Alexandre Fisch; do superintendente executivo da Unimed, Leandro Firme; da especialista em Estratégia e Competitividade no Sebrae RS, Ana Paula Rezende; do presidente da FEHOSUL (Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do RS), Claudio Allgayer; do presidente do Cremers (Conselho Regional de Medicina do RS), Eduardo Neubarth Trindade; do presidente do Simers (Sindicato Médico do RS), Marcos Rovinski; do vice-presidente da Unimed Federação RS, Marcos da Costa Vieira; do presidente do Conselho Regional de Administração do RS, Flávio Cardoso de Abreu; e da presidente do Conselho Regional de Farmácia do RS, Giovana Ranquetat Fernandes.

