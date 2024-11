Colunistas Documentário sobre as enchentes no RS é lançado em sessão especial

Por Flavio Pereira | 12 de novembro de 2024

Documentário “800 milímetros: histórias que resistiram à chuva” teve a sua primeira exibição Foto: Divulgação Documentário “800 milímetros: histórias que resistiram à chuva” teve a sua primeira exibição. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O documentário “800 milímetros: histórias que resistiram à chuva” teve a sua primeira exibição realizada no domingo (10), em Porto Alegre. Cerca de 150 pessoas compareceram ao GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas para conferir a sessão especial para convidados.

O evento reuniu realizadores, apoiadores, representantes do poder público, imprensa e vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul há seis meses. O filme é uma realização da plataforma de doações online Vakinha, co-produzido com a Camba Filmes.

Gravada durante a maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul, a obra reúne relatos de algumas das milhares de pessoas que viram a construção de uma vida inteira ser levada pelas chuvas de maio de 2024.

“Quando entendemos a proporção da catástrofe, decidimos contar essa história. Contar a história dos que sofreram com a enchente e, também, da mobilização que surgiu em apoio a essas pessoas. É necessário que isso fique na memória do povo gaúcho. Precisamos desse registro histórico”, avalia Luiz Felipe Gheller, CEO da Vakinha.

Ao longo de 65 minutos, o espectador vivencia um pouco da trágica realidade daqueles que perderam tudo e que precisaram da ajuda de terceiros para sobreviver e recomeçar suas vidas. O documentário mostra o trabalho de resgate dos desabrigados, o esforço para garantir o fornecimentos de itens básicos, como água e alimentação, a devastação em diversas cidades do Rio Grande do Sul e, acima de tudo, a corrente de solidariedade que tomou conta do Estado, mobilizando pessoas de todo o Brasil em prol das comunidades atingidas.

“Este documentário é um ato de escuta. Andamos de barco junto a alguns dos personagens, levando comida para aqueles que não tinham sequer como atender às suas necessidades básicas. As pessoas precisavam ser ouvidas, precisavam compartilhar aquilo que estavam vivendo. A enchente passa, agora, a ter uma história mais humana, focada nas pessoas dentro dessa tragédia”, avalia Thiago Lázeri, diretor do filme e proprietário da Camba Filmes.

“800 milímetros: histórias que resistiram à chuva” terá uma sessão ao ar livre, em 24 de novembro. O documentário será exibido de forma gratuita na Orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro

