Por Flavio Pereira | 14 de outubro de 2024

Deputado Ronaldo Nogueira defende critérios técnicos para que o Congresso libere emendas. (Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Diante da polêmica que cerca o tema, o deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) defendeu ontem (13) em Porto Alegre, que o Congresso Nacional “estabeleça critérios técnicos em relação ao montante da destinação de recursos para emendas parlamentares”. Para o deputado, “não podemos continuar como está, onde prevalece a livre discricionariedade do parlamentar na destinação de emendas, sem a apresentação de qualquer critério técnico”. Ronaldo Nogueira informou à coluna, que a maior parte das emendas destinadas ao estado já foram liquidadas, mas que pretende manter uma série de contatos em Brasília, para identificar se a decisão do STF, irá prejudicar a liberação de recursos de emendas direcionadas para a reconstrução do estado que ainda se achem pendentes.

Relator mantém bloqueio ao pagamento de emendas

Relator de ações que levaram a Corte a proibir o chamado “orçamento secreto”, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu na última quinta-feira (10) manter suspensa a liberação, pelo Executivo, de parte das emendas parlamentares, e emendas de comissões que deputados e senadores indicam no Orçamento para atender às suas regiões e bases eleitorais. A medida, é vista como uma retaliação do ministro à decisão da CCJ da Câmara pela admissibilidade do pacote que impõe medidas restritivas aos ministros do STF.

Malafaia diz que Ciro Nogueira é “lixo da política”

O pastor Silas Malafaia, que nos últimos dias ligou sua metralhadora giratória, agora comprou briga com o presidente nacional do Progresssitas, senador Ciro Nogueira (PP-PI) ao chamá-lo de “lixo da política” e integrante da “direita prostituta” . Denunciou que “ele – Ciro Nogueira – e mais três do partido dele, que ele influencia, não assinaram o impeachment de Moraes, que é amigão dele, trabalhou contra a indicação de André Mendonça junto ao Alcolumbre, e agora quer pousar de bom moço. A tua história te condena, seu cretino!”, afirmou Silas Malafaia.

O troco de Ciro: “Malafaia sofre de demêmcia”

Ciro Nogueira respondeu, e sugeriu no sábado (12) que o pastor Silas Malafaia esteja com demência e disse que o líder religioso está “surtando em praça pública”. Pediu que alguém por favor acuda o pastor Malafaia. Ele vem dando seguidos sinais de desequilíbrio, talvez demência. Desejo seu pronto restabelecimento e o tratamento mais urgente com o melhor psiquiatra. Ele está surtando em praça pública. Temos de ter misericórdia, mesmo com execráveis. Deus o proteja!” declarou Ciro Nogueira.

Romildo Bolzan assume comando do PDT para apoiar Maria do Rosário

Após a intervenção da direção nacional do PDT, que determinou o apoio a Maria do Rosário (PT) e contrariou a decisão do partido em Porto Alegre, o prefeito eleito de Osório Romildo Bolzan reassumiu a presidência estadual do PDT no Estado. Sua missão será coordenar o apoio do PDT à campanha eleitoral de Maria do Rosário.

Seguro DPVAT extinto por Bolsonaro, muda de nome e volta a ser cobrado

Extinto em 2022 (governo do ex-presidente Jair Bolsonaro), o DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres) agora volta com um outro nome: o pagamento de indenização por invalidez ou morte a pedestres e motoristas voltará a ser feito no país com a criação do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). A taxa que viabilizará o serviço começará a ser cobrada em 2025 dos proprietários de veículos automotores. O Governo Federal disponibilizou aos estados a adesão a um convenio pra que o SPVAT seja cobrado juntamente com o IPVA.

Em Santa Catarina, Jorginho Melo não vai cobrar o SPVAT

Em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo (PL), avisou ontem pela sua conta pessoal do X, que o governo estadual não vai aderir ao convênio proposto pelo governo federal para embutir a cobrança do seguro obrigatório de veículos na cobranças de IPVA. O recado de Jorginho Melo:

– O imposto não é catarinense e o governo federal que se encarregue da cobrança.

Michelle Bolsonaro em Porto Alegre, Canoas e Caxias do Sul

O roteiro da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, foi confirmado ontem:

*Canoas – 14/10/24 – 09:30h

*Porto Alegre – 14/10/24 – 12:30h

*Caxias do Sul – 14/10/24 – 18:00h

