Colunistas Deputado Giovani Cherini apresenta a Jair Bolsonaro crescimento do PL: prefeituras, 270% e vereadores, 381%

Por Flavio Pereira | 11 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Relatório foi entregue ao presidente de Honra do PL, Jair Bolsonaro, por Giovani Cherini e Adriane Cerini. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Giovani Cherini, presidente estadual do Partido Liberal (PL) no Rio Grande do Sul, apresentou ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro, um balanço detalhado sobre o crescimento do PL no estado. Cherini estava acompanhado de Adriane Cerini, presidente do PL Mulher RS, que entregou a Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, um relatório especial sobre a atuação feminina na política gaúcha. O PL gaúcho, revelou esse relatório, é o pioneiro em exigir igualdade de gêneros nos seus diretórios municipais, com 50% de homens e 50% de mulheres, garantindo uma participação feminina. Durante o encontro, Cherini também compartilhou os avanços do PL com Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla. Esse fortalecimento, explicou Cherini, “reflete a influência do presidente Jair Bolsonaro e de Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher RS, além do trabalho dos deputados federais Luciano Zucco, Bibo Nunes, Sanderson e Marcelo Morais, e dos deputados estaduais Rodrigo Lorenzoni, Kelly Moraes, Adriana Lara, Claudio Tatsch e Paparico Bacchi, um grupo de parlamentares que inspiram a militância e as lideranças locais em todo o Estado.”

Avanço nas prefeituras e vice-prefeituras

Em 2020, segundo o relatório entregue a Bolsonaro, o PL contava com 10 prefeitos eleitos no RS, e em 2024, esse número saltou para 37 — um impressionante aumento de 270%. Da mesma forma, o número de vice-prefeitos subiu de 14 para 47, uma elevação de 261%. Esse crescimento coloca o PL como o quarto partido com mais prefeituras no estado.

Crescimento de 381% no Legislativo Municipal

Na esfera legislativa municipal, o avanço do PL, segundo Cherini, foi ainda mais expressivo: de 85 vereadores eleitos em 2020, o PL passou a contar com 409 em 2024, representando um crescimento de 381%. Esse desempenho coloca o partido na terceira posição em número de votos no estado.

Gabriel Souza assumiu o governo do estado

O vice-governador Gabriel Souza, que retornou da missão internacional à India, assumiu desde sábado o governo gaúcho. O governador Eduardo Leite transmitiu o cargo para Gabriel Souza, antes de embarcar para os Estados Unidos. Esta semana, Eduardo Leite participará, ao lado de outros líderes políticos brasileiros, de um curso sobre Segurança Pública, em Nova York, na Universidade de Columbia. Entre os dias 18 e 27 de novembro o governador embarca para uma missão governamental no Japão e na China e reassume o cargo de governador no dia 28 de novembro.

Sebastião Melo: “dinheiro do governo Federal para obras contra enchentes ainda não chegou”

Em entrevista ao jornal “O Globo”, o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo defendeu que as obras de proteção contra enchentes devem ser lideradas pelo governo federal, mas reclamou que as promessas de recursos para preparar a cidade para o futuro ainda não foram cumpridas.

– “O governo federal anunciou recursos para obras que preparem a cidade para o futuro, mas o dinheiro ainda não chegou. Além de erros na execução, os diques, muros e comportas existentes foram concebidos com base em marcos anteriores de cheias, abaixo dos 5,37 metros que o rio Guaíba atingiu neste ano”.

Disputa de dois terços das cadeiras do Senado em 2026 pode definir rumos do País

Com a renovação de dois terços das 81 cadeiras da Casa, a próxima eleição para o Senado em 2026 promete ter um peso ainda maior para Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo reportagem do Estadão, um aliado de Lula relatou ter ouvido de Lula, “preocupação com a falta de nomes da esquerda, e que é preciso impedir os bolsonaristas de formarem uma superbancada no Senado, o que os ajudaria a impulsionar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), hoje travados na Casa”. Para isso, diz, “Lula só vai investir em quem for ganhar”, seja da esquerda ou não. Na direita pelo contrário, há disputa de nome conhecidos, em praticamente todos os estados.

Resultado final: Trump 312 x 226 Kamala. Mídia internacional cravou “empate”

Encerrada na noite de sábado (9) a contagem dos 538 delegados do Colégio Eleitoral nas eleições para presidente dos Estados Unidos. O candidato do Partido Republicano, Donald Trump, 78 anos, conquistou 312 contra 226 da candidata derrotada, Kamala Harris (Democrata), 60 anos. Trump já havia assegurado a vitória nas eleições na última 4ª feira (06), mas alguns Estados ainda não tinham fechado a apuração. A imprensa internacional garantia até a véspera do prazo final da eleição, que havia um “empate técnico”.

Homenagem ao Centenário das Assembleias de Deus no RS

A Câmara dos Deputados realiza nesta segunda-feira, às 16 horas, sessão solene de Homenagem ao Centenário das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul. A proposta da homenagem aprovada pela Câmara, foi apresentada pelo deputado Ronaldo Nogueira (Republicanos). No requerimento, Nogueira destacou que “a Assembleia de Deus de Porto Alegre realiza um trabalho social, além da evangelização com Asilo de acolhimento de idosos, Clínica Esperança de acolhimento, atenção para crianças portadoras de HIV e o lar Esperança para educação infantil. No Estado do Rio Grande do Sul a Assembleia de Deus está presente em todos os municípios gaúchos realizando trabalhos no âmbito espiritual, psicossocial, assistencial e de recuperação de dependentes químicos”.

@flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/deputado-giovani-cherini-apresenta-a-jair-bolsonaro-crescimento-do-pl-prefeituras-270-e-vereadores-381/

Deputado Giovani Cherini apresenta a Jair Bolsonaro crescimento do PL: prefeituras, 270% e vereadores, 381%

2024-11-11