Por Flavio Pereira | 8 de janeiro de 2025

Deputado Victorino confirmou direcionamento dos recursos para a saúde do Estado Foto: Lucas Kloss/Agência ALR Deputado Victorino confirmou direcionamento dos recursos para a saúde do Estado. (Foto: Lucas Kloss/Agência ALRS) Foto: Lucas Kloss/Agência ALR

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado Gustavo Victorino anunciou nesta terça-feira (07) que o total das suas emendas parlamentares, no valor de R$ 2 milhões, será destinado para a área da saúde de vários municípios gaúchos.

Os recursos indicados pelo parlamentar serão investidos na compra de equipamentos para hemodiálise, visando facilitar a vida dos pacientes que, frequentemente, precisam se deslocar a outras cidades para a realização do tratamento; ampliação dos serviços de endometriose, conforme a Lei Nº 16.071/23, que institui a Política Estadual de Luta Contra a Endometriose no Rio Grande do Sul, de autoria do deputado Gustavo Victorino; bem como fortalecer os serviços de pediatria nas comunidades com a implantação da Lei nº 16.112/24, também do deputado Victorino, que institui a obrigatoriedade do teste do bracinho nas consultas pediátricas da rede pública e privada de saúde.

“Com as dificuldades financeiras do nosso Estado e a decadência dos serviços federais na área da saúde, minha intenção é oferecer condições mínimas de sobrevivência às pessoas que precisam de hemodiálise, bem como garantir a segurança na saúde das mulheres, crianças e o bem-estar de toda a população gaúcha”, destaca o deputado Victorino.

