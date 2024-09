Colunistas Deputado questiona na Procuradoria da República decreto de Lula que condecora primeira-dama Janja com Medalha de Ouro

Por Flavio Pereira | 6 de setembro de 2024

Criada em 1954, a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz contempla pessoas ou instituições autoras de contribuições científicas, educacionais, culturais e administrativas para a saúde pública. (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Guto Zacarias (União-SP), apresentou um questionamento à Procuradoria da República sobre o presidente Lula (PT) condecorar a primeira-dama do Brasil Janja, com a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, na categoria “ouro”. A honraria homenageia pessoas que contribuíram para a melhora da saúde pública da população brasileira com projetos e ações científicas, educacionais, culturais e administrativas. O que disse o deputado: “Entrei na Justiça contra o Lula por dar uma medalha para a Janja sem motivo legítimo, afinal, todo mundo sabe que ele só quis mimar a sua esposa deslumbrada se aproveitando do bem público. Chega de patrimonialismo barato!”, afirmou o parlamentar nas redes sociais.

Outros condecorados com a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz

O Diário Oficial da União publicou na edição de quarta-feira (4) o ato assinado pelo presidente e pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, que condecorou a primeira-dama do Brasil Janja, a apresentadora Xuxa Meneghel, a ex-ginasta Daiane dos Santos e outras 20 pessoas com a medalha.

Em 2021, PT questionou na justiça concessão da medalha a Michelle Bolsonaro

Em agosto de 2021, a Justiça deu prazo de cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro Marcelo Queiroga explicassem a concessão da Medalha Oswaldo Cruz a Michelle Bolsonaro. O despacho da Justiça Federal da Bahia, na ocasião, acolheu pedido do deputado Jorge Solla, do PT. Em uma ação, o deputado do PT pediu a anulação do decreto assinado por Bolsonaro e Queiroga que previa a honraria à primeira-dama. O deputado argumentou que Bolsonaro violou a moralidade e a impessoalidade e agiu com desvio de finalidade ao conceder a medalha a Michelle, e pediu ainda que o Ministério Público apure se houve ato de improbidade do então presidente.

PT e PL se unem para disputar eleições em 85 cidades do País. Apenas um caso no RS

Um levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostra que o PT apoia candidatos do PL em 12 cidades, enquanto PL apoia o PT em três. Em outros 70 municípios, as siglas de Lula e Jair Bolsonaro estão na mesma coligação. No Rio Grande do Sul, o único caso acontece em Cacique Doble, onde Marcio Caprini (MDB) candidato a prefeito, e o vice Alceu Demartini (PDT) integram a chapa da Federação Brasil da Esperança, que reúne PT/PC do B/PV), PL, MDB, PP, PDT, Podemos, União Brasil.

Lula veta desconto em eletrodomésticos para vítimas da enchente no RS

O presidente Lula vetou integralmente o projeto aprovado no Congresso que previa isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para produtos da linha branca adquiridos por moradores do Rio Grande do Sul atingidos pela enchente. Além de não apresentar compensação para a perda de receita, o governo argumentou que a proposta não trouxe garantias de que o desconto chegaria ao consumidor final. O projeto vetado integralmente por Lula, é de autoria da deputada federal Maria do Rosário (PT).

Organização internacional confirma que Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é acusado de assediar mulheres

Entre as supostas vítimas de assédio, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. As denúncias chegaram ao Me Too Brasil, organização que acolhe vítimas de violência sexual; Silvio Almeida e Anielle Franco não comentam. Segundo O Globo, a ONG Me Too Brasil, que combate o assédio sexual, confirmou ter recebido denúncias contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Trensurb conclui só em 2026 recuperação do trem metropolitano ao custo de R$ 400 milhões

A administração da Trensurb, empresa do Governo Federal responsável pela administração do trem metropolitano, estima em R$ 400 milhões os custos para recuperar os danos causados pelas enchentes, e espera retomar apenas em 24 de dezembro a operação das estações ligando Mercado Publico e Farrapos, com as demais, até Novo Hamburgo.

Fraport coloca Salgado Filho em operação em outubro. Custo: R$ 920 milhões

A Fraport, empresa privada que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, estima em cerca de R$ 900 milhões, o custo para retomar a operação de aeronaves, que já terá início no próximo mês de outubro. Foram recuperados 55 mil metros quadrados no pátio de aeronaves, 18 prédios e 7 salas técnicas de TI, 32 mil metros quadrados do Terminal de Passageiros, cerca de 300 mil metros de cabos de tecnologia da informação (TI) e 20 mil metros de cabos elétricos substituídos, sete pontes de embarque em manutenção, e nove pontes de embarque novas, 10 subestações de energia (de um total de 13), 20 grupos geradores em recuperação, 150 mil toneladas de asfalto nas fases 2 e 3 da reabilitação da pista e outras áreas. Na fase 2, são 80 mil toneladas. E no terminal de passageiros, recuperadas 58 salas, 150 portas trocadas, reforma 11 elevadores e seis escadas rolantes.

(flaviopereira@pampa.com.br)

2024-09-06