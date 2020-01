Rio Grande do Sul Deputados aprovam por unanimidade mudanças na remuneração do Instituto-Geral de Perícias

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Lei aprovada pela AL com novas remunerações do IGP passa a vigorar a partir de março. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Lei aprovada pela AL com novas remunerações do IGP passa a vigorar a partir de março. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Primeiro item da pauta da convocação extraordinária desta quinta-feira (30), o projeto de lei complementar (PLC) 4/2020, que modifica a remuneração mensal dos servidores do IGP (Instituto-Geral de Perícias), foi aprovado por unanimidade, com 53 votos.

Este é o quinto projeto da Reforma RS, conjunto de propostas que objetivam modificar a legislação sobre carreiras dos servidores estaduais e adequar as regras previdenciárias, já aprovado pela Assembleia Legislativa. Quatro foram durante a convocação extraordinária, iniciada na última segunda-feira (26) e outro ainda em dezembro.

O PLC 4/2020 define a remuneração mensal aos servidores do IGP sob a forma de subsídio, fixado em parcela única, assim como já ocorre com outras categorias da área da Segurança Pública e como determina o artigo 39 da Constituição Federal. A nova lei já define a tabela com os valores de remuneração conforme a classe dos servidores e determina que sejam aplicados a partir de 1º de março de 2020.

Projetos da Reforma RS

1. Aprovados

– PEC 285/2019: atualiza regras previdenciárias e altera carreiras dos servidores. Aprovada em primeiro turno por 35 votos favoráveis a 16 contrários e, em segundo turno, por 36 a 16

– PLC 2/2020: atualiza o estatuto dos servidores públicos civis do Estado. Recebeu 36 votos a favor e 17 contrários

– PL 3/2020: altera o Estatuto do Magistério. Aprovado por 32 votos a favor a 19 contrários

– PLC 503/2019: adequa as regras de previdência dos servidores civis gaúchos à legislação federal. Aprovado em dezembro por 38 a 15

– PLC 4/2020: modifica a remuneração mensal dos servidores do Instituto-Geral de Perícias. Aprovado por unanimidade, com 53 votos

2. Não apreciados

– PLC 509/2019: modifica a aposentadoria especial de policiais civis e agentes penitenciários

– PLC 6/2020: altera o Estatuto dos Militares

– PLC 5/2020: modifica a previdência dos militares estaduais

3. Outros projetos aprovados

– PL 500/2019: permite a dação em pagamento de bens imóveis pertencentes ao Estado para quitação de débitos com os municípios na área da Saúde. Aprovado por unanimidade, com 53 votos

– PL 1/2020: altera o sistema de incentivo para programas sociais, da Cultura e do Esporte e da Assistência Social. Aprovado por unanimidade, com 51 votos

