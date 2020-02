Colunistas Deputados gaúchos já admitem votar novas alíquotas dos PMs

Por Flavio Pereira | 21 de fevereiro de 2020

Procurador-geral Eduardo Cunha da Costa e o governador Eduardo Leite. (Foto: Gustavo Mansur)

O governador Eduardo Leite havia retirado do pacote de reformas o projeto que previa a mudança nas alíquotas dos policiais militares depois que o MDB firmou posição contrária à proposta, sob o argumento de que a legislação federal poderia tornar inócua a aprovação de uma regra estadual. Agora, diante do aval do STF, o líder do MDB, deputado Vilmar Zanchin, avalia que neste novo cenário de segurança jurídica, seria possível votar a matéria.

Distância das eleições

Pelo seu alto potencial polêmico, os deputados da base irão pressionar o governo para que encaminhe imediatamente a proposta, evitando tornar esse debate muito próximo do processo eleitoral deste ano. Ontem, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, esteve na Assembleia Legislativa conversando com diversos deputados.

Pré-custeio de R$ 15 bi para a safra 2020/2021

A boa notícia para o agronegócio: o anúncio do valor de 15 bilhões de reais para o pré-custeio da safra agrícola 2020/2021. Este valor é 47% maior do que os cerca de 10 bilhões contratados na safra anterior. Os recursos estão disponíveis para todas as culturas, mas o objetivo principal é financiar de modo precoce as lavouras de soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar.

E a rodoviária de Porto Alegre?

O engenheiro Luiz Afonso Senna fez uma crítica velada ontem ao modelo adotado pelo Estado na licitação da rodoviária de Porto Alegre. Explicou que a atual licitação consagrou o mesmo modelo anterior, o que deve ser repensado, tendo em vista que se trata de um sistema regional que, na busca de minimizar o custo para os usuários, deveria indicar a possibilidade de mais de uma localização. Foi na reunião da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia, que fez a sua sabatina. Ele foi indicado pelo governador Eduardo Leite para o Conselho da Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul), e a votação será realizada na próxima reunião da comissão.

Estiagem terá Subcomissão na Assembleia

O problema da estiagem no Estado levou à criação de uma subcomissão especial. A medida foi aprovada ontem durante reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia gaúcha. Solicitada pelo presidente da comissão, deputado Adolfo Brito (PP), o grupo terá como relator o deputado Elton Weber (PSB), e como integrantes os deputados Adolfo Brito, Zilá Breitenbach, Aloísio Classmann (PTB), Vilmar Zanchin, Edson Brum (MDB) e Nerí, o Carteiro, (Solidariedade).

Briga de Bibo e Irigaray prejudica Aliança

O nível da briga que travam publicamente o deputado federal Bibo Nunes e o deputado estadual Ruy Irigaray já tem um perdedor. Muitos simpatizantes da Aliança estão deixando de formalizar sua adesão ao futuro partido por conta do baixo nível desta disputa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas

Deixe seu comentário