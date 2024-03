Rio Grande do Sul Deputados gaúchos levam a ministro uma série de propostas contra o racismo no mercado de trabalho

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Sugestões incluem criação de política nacional de igualdade salarial entre negros e brancos. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, recebeu em Brasília nessa segunda-feira (25) uma comitiva de deputados estaduais gaúchos da comissão especial da Assembleia Legislativa que analisa a situação econômica da população negra do Rio Grande do Sul. Na pauta, propostas de combate ao racismo no mercado de trabalho.

Estavam presentes o presidente do colegiado, Matheus Gomes (Psol), a relatora Bruna Rodrigues (PCdoB) e além de integrantes da pasta federal. O parlamentar apresentou um plano de trabalho e um relatório com sugestões de iniciativas que incluem a criação de uma política nacional de igualdade salarial entre negros e brancos:

“Recentemente, o governo federal criou uma política para combater a desigualdade salarial de gênero, o que é importantíssimo. Mas a questão racial está no centro da desigualdade econômica no Rio Grande do Sul e do Brasil. Se olharmos a renda média em nosso Estado, uma mulher negra ganha 50% do salário de um homem branco, ao passo que os homens negros recebem em média R$ 250 a menos que as mulheres brancas gaúchas”.

Outras sugestões

Também foram apresentadas propostas para a adoção de políticas de ações afirmativas no conjunto de ações e programas implementados pelo Ministério, principalmente nos programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Constam no documento, ainda, a sugestão de uma política de emprego decente para a população afrobrasileira e apoio a medidas de qualificação profissional recém lançadas no programa “Juventude Negra Viva”, com foco na inserção de jovens negros nos programas “Jovem Aprendiz” e “Primeiro Emprego”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/deputados-gauchos-levam-a-ministro-uma-serie-de-propostas-contra-o-racismo-no-mercado-de-trabalho/

Deputados gaúchos levam a ministro uma série de propostas contra o racismo no mercado de trabalho

2024-03-25