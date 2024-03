Rio Grande do Sul Documentário sobre o cinema gaúcho tem pré-estreia em Porto Alegre nesta terça-feira

. Produção aborda os últimos 40 anos de "Sétima Arte" no Estado. (Foto: Pedro Clezar/Divulgação)

Em parceria com a Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs) e Instituto Estadual de Cinema (Iecine), a Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) realiza em Porto Alegre nesta terça-feira (26) a pré-estreia do documentário “Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre”, do diretor Boca Migotto.

A sessão está marcada para as 19h, na Sala Eduardo Hirtz da CCMQ, em meio às comemorações dos 252 anos da cidade, também nesta data – e na véspera do Dia do Cinema Gaúcho (27 de março). Migotto participará de um bate-papo com o público, junto com a professora e pesquisadora Miriam Rossini. Ingressos a R$ 7,00.

Produzido pelo diretor durante sua pesquisa de doutorado (orientada por Miriam), o documentário aborda aproximadamente quatro décadas do cinema gaúcho, por meio de depoimentos de quem viveu essa história.

O filme destaca desde a primeira geração dos anos 1980, que deu origem à produtora Casa de Cinema de Porto Alegre, até a Novíssima Geração da década de 2010, que se caracteriza por ser a primeira a estudar cinema nas universidades gaúchas. Entre essas duas gerações, destaca-se a Geração Clube Silêncio e os filmes produzidos a partir dessa experiência nos anos 2000.

Mesmo com uma trajetória breve, a Clube Silêncio produziu filmes de grande impacto como “Cão sem Dono”, de Beto Brant e Renato Ciasca, além de longas como “Ainda Orangotangos” e “Morro do Céu”, de Gustavo Spolidoro, “A Última Estrada da Praia”, de Fabiano de Souza e “Dromedário no Asfalto”, de Gilson Vargas, todos ex-sócios da produtora.

“Esses filmes, quando vistos em sua ordem de produção, revelam diversas interpretações sobre o cinema gaúcho de Porto Alegre, que por sua vez reflete uma relação de amor e ódio com o litoral gaúcho e uma conexão com o Uruguai”, avalia Migotto.

O documentário “Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre” será exibido na programação regular da Cinemateca Paulo Amorim a partir do dia 28 de março, após passar por festivais como o Festival de Vassouras (RJ), Santos Film Festival (SP), Mostra Gaúcha de Longas-metragens do Festival de Cinema de Gramado e Festival de Santa Maria, além do convite recente para o Latino e Native American Film Festival.

Sobre o diretor

Além de cineasta, Boca Migotto é pesquisador e escritor. Formado em Publicidade, estudou cinema na Inglaterra e posteriormente cursou Especialização em Cinema e Mestrado em Comunicação na Unisinos, onde também lecionou por dez anos. Além disso, atuou como professor na Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves.

Em 2021, concluiu o doutorado em Comunicação pela UFRGS, com extensão na Sorbonne (Paris), época em que finalizou seu primeiro livro de ficção. Em 2022-2023 lançou seu segundo e terceiro livros. Além disso, cursa hoje História na PUCRS.

Como diretor, roteirista, editor e produtor, Boca Migotto possui um extenso currículo com mais de 30 curtas e médias-metragens, séries de TV e documentários em longa-metragem, sendo “Filme sobre um Bom Fim” um dos mais destacados. Atualmente, adapta seu livro “A Última Praia do Brasil” para longa-metragem de ficção.

(Marcello Campos)

