Rio Grande do Sul Veja como está a situação das estradas, água, luz e outros serviços

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul retomou as atividades nessa quarta (8) em Gravataí. (Foto: Lauro Alves/Secom)

Desde o início das chuvas no Estado, em 29 de abril, a Defesa Civil registrou 100 mortes e 425 dos 497 municípios gaúchos afetados.

São mais de 160 mil pessoas desalojadas, outras 67,4 mil em abrigos e 130 desaparecidos.

Estradas

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 85 trechos em 44 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres.

A capital Porto Alegre tem apenas dois ponto de saída e chegada, a ERS-040 e a ERS-118. Praças de pedágio na BR-101 (Três Cachoeiras), BR-290/Freeway (Santo Antônio da Patrulha e Gravataí) e BR-386 (Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff), administradas pela CCR Via-Sul tiveram a cobrança interrompida. No entanto, motoristas ainda precisam parar para registrar a isenção.

Energia e água

Em todo o Estado, são ao menos 459 clientes sem o fornecimento de energia elétrica, sendo 205.563 mil imóveis da CEEE Equatorial (11,4% do total de clientes) e 253.500 da RGE Sul (8,3 do total).

No que diz respeito ao abastecimento de água, o Dmae informa que em Porto Alegre, duas das seis estações de tratamento não estão operando (Moinhos de Vento e das Ilhas). Não há informação sobre o número de afetados. A Corsan, que abastece 317 municípios gaúchos, tem 523.311 clientes sem água.

Internet e telefonia

Em todo Estado, 18 municípios estão sem serviços de telefonia e internet na área de cobertura da Tim; 35 da Vivo e 6 da Claro.

As operadoras de telefonia celular abriram suas redes para roaming – serviço que permite a utilização de rede mesmo fora da cobertura da companhia – e vão oferecer internet gratuitamente para clientes pré e pós-pagos através da conexão entre antenas, mesmo entre concorrentes, no Rio Grande do Sul.

A liberação do sinal visa facilitar a comunicação aos atingidos pelas chuvas que impactam a região. Para utilizar essa ferramenta, a pessoa deve ativar a função de roaming e seleção automática de rede no celular, se conectando automaticamente a qualquer rede disponível na região, independente da empresa do chip.

Educação

Mais de 950 escolas foram afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros) em 236 cidades, incluindo a capital. Conforme o governo do RS, 331.223 estudantes foram impactados e 28 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) foram afetadas. Diante da situação de guerra, 77 escolas estão servindo de abrigo.

* CREs que retomaram as aulas na terça-feira (7): Uruguaiana (10ª); Osório (11ª); Erechim (15ª); Palmeira das Missões (20ª); Três Passos (21ª); São Luiz Gonzaga (32ª); São Borja (35ª) e Ijuí (36ª); Caxias do Sul (4ª), Santa Cruz do Sul (6ª), Passo Fundo (7ª), Santa Maria (8ª), Cruz Alta (9ª), Bagé (13ª), Santo Angelo (14ª), Bento Gonçalves (16ª), Santa Rosa (17ª); Santana do Livramento (19ª); Vacaria (23ª); Soledade (25ª) e Carazinho (39ª).

* CREs com aulas suspensas nesta quinta-feira (9): Pelotas (5ª) e Rio Grande (18ª)

* CREs sem previsão de retomada: Porto Alegre (1ª), São Leopoldo (2ª), Estrela (3ª), Guaíba (12ª), Cachoeira do Sul (24ª) e Canoas (27ª) Gravataí (28).

Na rede municipal de ensino, as aulas estão suspensas até esta sexta (10).

Ceasa

Após dois dias de fechamento devido às enchentes que afetaram o bairro Anchieta, em Porto Alegre, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa) retomou as atividades nessa quarta-feira (8).

A operação foi instalada em uma estrutura montada emergencialmente no Centro de Distribuição das Farmácias São João, em Gravataí, às margens da Freeway, como parte de uma força-tarefa transversal do governo. A partir desta quinta, o local funcionará das 9h às 15h.

O retorno das atividades da Ceasa, que é responsável pela distribuição de 54% dos hortifrutigranjeiros comercializados no Estado, é fundamental na reativação do abastecimento de alimentos à população, especialmente para as vítimas das enchentes. Algumas regiões enfrentam escassez de itens básicos devido aos danos nas rodovias.

A retomada da operação também reduz os prejuízos dos produtores permissionários – atualmente são 1579 agricultores, muitos deles tiveram suas lavouras severamente afetadas pelas fortes chuvas. A produção que sobreviveu à instabilidade meteorológica teria que ser descartada caso não fosse vendida.

