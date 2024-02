Inter Com time alternativo, Inter perde por 2 a 1 para o Guarany de Bagé pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pela primeira vez em 57 anos, o Inter perdeu para o time de Bagé. Foto: Ricardo Duarte/Inter Pela primeira vez em 57 anos, o Inter perdeu para o time de Bagé. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com time alternativo, o Inter perdeu de 2 a 1 para o Guarany, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, e deixou o posto de líder na tabela. Tony Junior e Micael marcaram para o Alvirrubro. Pedro Henrique, de pênalti, descontou para o Colorado nessa quarta-feira (31) no estádio Estrela D’Alva, em Bagé. No sábado (3), o time comandado por Eduardo Coudet encara o Caxias no Beira-Rio.

O confronto marcou um fato histórico. Pela primeira vez em 57 anos, o Inter perdeu para o Alvirrubro. O Colorado não era derrotado pelo time da Campanha desde 1967.

Na rodada anterior, o Inter havia conquistado a liderança do Gauchão. Após a derrota e outros resultados dessa quarta-feira, o time de Coudet passou a ocupar momentaneamente a segunda posição da tabela, com os mesmos 7 pontos.

Jogo

Jogando mal e com a equipe descaracterizada, o time comandado Eduardo Coudet, que estava invicto até então, conheceu o primeiro revés e levou gols pela primeira vez em 2024. O Guarany aproveitou os erros para abrir 2 a 0 no placar antes dos 25 minutos da primeira etapa. Os gols foram construídos em cima de falhas na defesa colorada. O Colorado iniciou jogando mal em Bagé. Com erros de passe e sem criação no meio de campo, o Inter viu o Guarany pressionar desde o começo.

Logo aos dez minutos de jogo, Tony Júnior aproveitou erro de Hugo Mallo e marcou o primeiro. Em jogada de escanteio, a zaga colorada afastou o perigo e, de cabeça, Gustavo lançou Tony que, se aproveitando do erro da linha de impedimento e abriu o marcador. O então lanterna do Gauchão, se mostrou disposto a sair da última posição rapidamente.

Aos 25, em falha do zagueiro Gabriel Mercado, o Guarany aproveitou e marcou o segundo gol com Michel e ampliou o marcador. O zagueiro argentino perdeu a disputa pelo alto e viu Tony Júnior acionar Michel, livre, para empurrar a bola para as redes.

Cinco minutos mais tarde, aos 30, o Colorado acabou sofrendo um pênalti aos 30 minutos. Pedro Henrique caiu após se chocar com Micael. Na cobrança, o próprio atacante colorado bateu e converteu. Insatisfeito com a atuação do time na primeira etapa, Coudet colocou para jogar, na volta do intervalo, quatro titulares: Com o acréscimo de quatro titulares, o Inter voltou para a segunda etapa tentando reverter o placar: entraram Renê, Aránguiz, Wanderson e Alan Patrick. Hugo Mallo, De Pena, Campanharo e Gabriel Barros não retornaram para o campo.

Com a mudança de postura, o Inter foi muito mais agressivo. Todas as jogadas passavam pelos pés do capitão Alan Patrick. Aos 15, após boa troca de passes, Pedro Henrique chutou por cima do travessão. Aos 19 foi a vez de Wanderson testar a defesa Alvirrubra. Aránguiz cruzou e o camisa 11 cabeceou para defesa de Rodrigo. Até o último minuto o Colorado tentou empatar o marcador sem sucesso.

Ficha técnica

– Guarany: Rodrigo Mamá; Lessa (Igor Bosel), Micael, Saulo e David; Gustavo Nogy (Hugo), João Gabriel, Arêz e Allan (Vini Locatelli); Tony Júnior (Wilson Júnior) e Michel (João Pedro). Técnico: William Campos.

– Inter: Anthoni; Mallo (Renê), Mercado, Robert Renan, De Pena (Wanderson); Rômulo (Valencia); Hyoran, Campanharo (Aránguiz), Gabriel Barros (Alan Patrick); Pedro Henrique e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

– Arbitragem: Rafael Klein, André da Silva Bitencourt e Fagner Bueno Cortes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/derrota-colorada-3/

Com time alternativo, Inter perde por 2 a 1 para o Guarany de Bagé pelo Gauchão

2024-01-31