Acontece “Desaprendemos a conversar?” é o tema da segunda edição do Fórum da Liberdade Talks

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segunda edição do Fórum da Liberdade Talks acontece na próxima segunda-feira (03), das 12h30min às 14h. O evento virtual terá como tema central “Desaprendemos a conversar?”. Além disso, também serão discutidos outros assuntos como a “fake news”, a cultura do cancelamento e a liberdade de expressão.

O painel contará com a participação do jornalista Luis Ernesto Lacombe, da ex-jogadora de vôlei e analista política, Ana Paula Henkel, e do doutor em administração pública, Gustavo Maulstach. Já a mediação fica a cargo da presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Júlia Evangelista Tavares, e da Diretora de Comunicação, Paola Coser Magnani. O debate é aberto ao público e os interessados podem acompanhar o encontro no perfil do Fórum da Liberdade no YouTube.

“A ideia é fazer pequenos painéis do Fórum da Liberdade durante todo o ano para movimentar e aquecer o debate para conseguir se preparar para a 34ª edição do Fórum que acontece em abril de 2021”, esclareceu a presidente do IEE, Júlia Evangelista Tavares.

O Fórum da Liberdade Talks é uma iniciativa do IEE para debater insights, macrotendências e perspectivas. “Ele é reconhecido pela revista Forbes como o maior espaço de debates da América Latina. A gente já teve mais de 80 mil pessoas que passaram por esse evento durante os 33 anos de edição, e realmente é um marco histórico em Porto Alegre. Já trouxemos mais de 300 palestrantes de 80 países, a gente tem geralmente seis mil inscritos na PUC-RS presencialmente para o evento e mais de 20 milhões de interações e engajamentos nas mídias sociais”, revelou Júlia.

O Talks é realizado regularmente com a presença de intelectuais, empresários e lideranças discutindo temas como a liberdade individual, comportamentos sociais, a economia de mercado e o papel do Estado, contribuindo com alternativas para o país. A primeira edição ocorreu em 1º de junho e contou com a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e do escritor Leandro Narloch.

“Era bem no pico da quarentena, então a gente discutiu questões de comportamento, liberdade individual, como a gente sairia dessa quarentena no ponto de vista mais comportamental”, comentou a presidente do Instituto de Estudos Empresariais. A terceira edição do Fórum da Liberdade Talks ocorrerá em 5 de outubro.

Conheça os participantes da segunda edição:

Luis Ernesto Lacombe é jornalista e escritor, com 32 anos de experiência em TV, tendo trabalhado na Rede Globo, Bandeirantes, Rede Manchete, Globo News e Sport TV.

Ana Paula Henkel – após encerrar uma carreira de sucesso no voleibol, a medalhista olímpica e campeã internacional Ana Paula, formou-se em arquitetura (UCLA, EUA). Desde 2017, tem um blog sobre política e esportes no jornal O Estado de São Paulo e este ano passou a ser colunista da Revista Oeste.

Gustavo Maulstach é doutor em administração pública pela Universidade de Illinois-Chicago e especialista do Instituto Mises Brasil

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece