Hamilton Mourão debate caminhos para a retomada do crescimento do país após a Covid-19

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Assembleia Legislativa)

Nesta sexta-feira (31) aconteceu a segunda edição do seminário Juntos para Recomeçar, promovido pela Assembleia Legislativa gaúcha, com a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e do presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo. O evento virtual discutiu os caminhos para retomada do crescimento do país após a Covid-19 e contou com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade.

Segundo Mourão, a taxa de juros manteve um viés descendente, sendo fixada na última reunião do Conselho de Política Monetário do Banco Central em seu menor nível histórico, correspondendo a 2,25%. “Isso abre espaço para que o crédito chegue mais barato a empresas e consumidores. Houve também, avanços importantes em concessões ativas, à iniciativa privada, bem como medidas para a desburocratização do estado”, afirmou o vice-presidente.

Em 2020, mesmo diante dos graves impactos econômicos provocados pela Covid-19, e da turbulência que ocorre no cenário internacional, decorrente da disputa geopolítica, a corrente comercial brasileira permaneceu praticamente inalterada, se comparada ao primeiro semestre de 2020 com o mesmo período de 2019, de acordo com o vice-presidente da República. “Isso é uma exceção entre as economias do G20. As vendas do comércio varejista cresceram quase 14% no mês de maio, estimuladas em grande parte pela injeção do programa auxílio emergencial para enfrentamento da Covid-19”, disse.

De acordo com Mourão, a pandemia da Covid-19 irá acelerar transformações que já haviam sido anunciadas desde a última década. “Na minha visão, é um momento de praticarmos aquilo que é uma das máximas do capitalismo, é hora de mudarmos os países que poderão estar mais fechados com a recolocação de empregos e indústrias, obedecendo aspectos geopolíticos. A maior digitalização da economia favorecerá empresas que sejam intensivas em tecnologia e conhecimento”, explicou.

Por último, o vice-presidente da República falou sobre o agronegócio. “Nosso agronegócio hoje é o nosso hard power. Em qualquer mesa que se for sentar para discutir segurança alimentar no mundo, o Brasil tem presença importante e garantida. As atenções do mundo se voltam crescentemente ao nosso país e precisamos nos adaptar a essa realidade. Tenho conversado regularmente com investidores nacionais e estrangeiros para assegurar o compromisso do Brasil com as melhores práticas do governo, incluindo a preservação do nosso patrimônio natural da floresta amazônica, bem como a punição rigorosa de quem promove a destruição desse patrimônio de todos os brasileiros”, finalizou.

