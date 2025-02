Política Desaprovação ao governo Lula passa dos 60% em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás, Paraná e no RS

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

No RS, 66% dos entrevistados desaprovam a gestão do presidente. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A avaliação negativa do governo Lula e a desaprovação ao trabalho do presidente superam as respostas positivas em oito Estados, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa quarta-feira (26).

Na Bahia e em Pernambuco pela primeira vez a desaprovação está numericamente à frente. Em dezembro, 66% dos baianos aprovavam Lula e 33%, não. Agora 51% desaprovam e 47% aprovam. Entre os pernambucanos, a aprovação caiu de 65% para 49%, e a desaprovação saltou de 33% para 50%.

Em Goiás o percentual de desaprovação chegou a 70%, próximo do registrado em São Paulo (69%) e no Paraná (68%). Em Minas, governada pelo bolsonarista Romeu Zema (Novo), 63% desaprovam. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul 64% e 66%, respectivamente, responderam desaprovar a gestão, ante 35% e 33% de aprovação.

A piora da avaliação de Lula coincide com a percepção ruim dos entrevistados sobre a economia. Nos oito Estados, a maioria folgada respondeu que a situação está pior do que há 12 meses. O mau-humor fica mais evidente na pergunta sobre os preços dos alimentos. Em todas as unidades pesquisadas, mais de 90% dos entrevistados responderam que os preços subiram no último mês. Em Goiás e no Paraná o percentual chegou a 96%.

No fim de janeiro, a Quaest divulgou a pesquisa nacional sobre a avaliação e

aprovação de Lula. Pela primeira vez nesta gestão, a desaprovação superou a

aprovação e chegou a quase metade da população do país (49%). O presidente

registrou o pior resultado de seu terceiro mandato segundo as pesquisas feitas

desde fevereiro de 2023. Além da economia, a maioria em São Paulo, Rio, Bahia e Pernambuco apontou a violência como o problema mais grave no atual momento. A queixa chega a 71% entre os entrevistados no Rio e a 44% entre os baianos. A saúde foi a queixa mais citada em Goiás, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul.

Eleições

O instituto também fez perguntas relacionadas às eleições. Segundo o

levantamento, em um eventual segundo turno em 2026, Lula venceria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — que está inelegível até 2030 — na Bahia (59% a 26%) e em Pernambuco (57% a 31%). Nos demais, haveria empate no Rio (41% a 41%) e em Minas Gerais (40% a 42%). O petista perderia em São Paulo (36% a 45%), Rio Grande do Sul (38% a 44%), Paraná (30% a 51%) e Goiás (30% a 50%).

Os oito Estados que fazem parte da pesquisa Genial/Quaest representam 62% do eleitorado brasileiro.

O levantamento mostra ainda que se o segundo turno fosse contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula perderia em cinco Estados (SP, MG, GO, PR e RS). A maior distância entre eles está no Estado governado por Tarcísio: 54% a 30%. Lula registrou maioria entre baianos (59% a 25%) e pernambucanos (58% a 26%).

A pesquisa também testou os nomes dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e de Minas, Romeu Zema (Novo), do influenciador Pablo Marçal (PRTB) e do cantor sertanejo Gusttavo Lima (sem partido).

Lula venceria Caiado em seis Estados (RJ, MG, RS, BA e PE) e Zema em quatro (RJ, RS, BA e PE). Já em relação a Pablo Marçal e a Gusttavo Lima o petista teria maioria em três Estados (RJ, BA e PE). (Valor Econômico)

