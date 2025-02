Política Lula diz já ter escolhido novo ministro da articulação política, mas despista: “Não falei com a pessoa ainda”

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

PT e Centrão disputam vaga aberta com transferência de Alexandre Padilha para a Saúde. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou já ter escolhido o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, mas despistou os jornalistas e não quis revelar o nome do escolhido. A vaga de ministro da pasta ficou aberta após a saída de Alexandre Padilha, que foi nomeado para o Ministério da Saúde após a demissão de Nísia Trindade.

O presidente, ao ser questionado sobre o substituto de Padilha, disse: “Já está escolhido, mas eu não contei para vocês (jornalistas) ainda. Eu vou contar quando eu falar com a pessoa, porque senão eu vou ter indicado a pessoa sem falar com ela”, desconversando sobre o assunto e mantendo o suspense.

Lula fez a declaração enquanto acompanhava a jovem Joyce Lourenço, de 18 anos, que estava no depósito do dinheiro recebido pelo Pé-de-Meia na Agência Caixa, no Palácio do Planalto. O presidente estava acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, e usou a oportunidade para despistar sobre a escolha do novo nome para a articulação política com o Congresso.

A vacância do cargo gerou uma disputa interna entre o PT e os partidos do Centrão, que têm pressionado para indicar o novo ministro. A expectativa é que a definição sobre o substituto de Padilha só aconteça após o carnaval, no início de março. A análise é de que, provavelmente, um petista assumirá a pasta, e os nomes mais cotados para o cargo são os de José Guimarães, líder do governo na Câmara, Jaques Wagner, líder do governo no Senado, e Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Além disso, no grupo de aliados do Planalto, um dos nomes mais citados é o de Isnaldo Bulhões (AL), líder do MDB, um partido que também faz parte da base de apoio ao governo.

No entanto, integrantes do Centrão, inclusive aqueles com cargos na Esplanada, têm pressionado o governo para reduzir o espaço ocupado pelo PT nos cargos que envolvem a articulação política. Isso ocorre porque o PT já comanda a Casa Civil e tem as lideranças do governo tanto na Câmara quanto no Senado e no Congresso. Existe, porém, um entendimento de que para comandar a Secretaria de Relações Institucionais é necessário ter um bom afinamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse alinhamento é fundamental para que o ministro possa ser efetivo na sua função e evitar a situação de ser desautorizado por outros ministros do governo. (O Globo)

