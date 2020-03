Esporte Desculpas ao torcedor e seis desfalques: Eduardo Coudet fala sobre o Grenal 424

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

O Grenal desta quinta-feira (12) foi decisivo para a liderança do colorado na fase de grupos da Libertadores. O clássico histórico terminou em 0x0 e repleto de confusão. A equipe colorada vinha de um bom jogo: a vitória por 3 a 0 em cima da Universidad Católica, no Estádio Beira-Rio. Apesar da confusão no #GrenaldasAméricas, o técnico Eduardo Coudet saiu satisfeito com a performance do seu time em campo. Após a partida, o comandante e o goleiro Marcelo Lomba concederam entrevista coletiva para a imprensa.

O goleiro colorado iniciou a entrevista lamentando o acontecimento que marcou o Grenal 424: “A gente tem que jogar futebol, mas não estamos satisfeitos com o que aconteceu. A gente pede desculpas ao torcedor e a quem acompanhou o jogo”.

O técnico Eduardo Coudet também lamentou a confusão: “Muitas pessoas estavam olhando, muitas crianças. É a primeira vez na minha carreira que termino um jogo com 7 em campo. Antes da confusão, fizemos um bom jogo”. Coudet chamou atenção para o desempenho que o Inter vinha fazendo na partida: “Eu acho que a confusão se armou no nosso melhor momento. Nós estávamos controlando a bola”.

Entre cartões amarelos e expulsões, o Inter perdeu seis jogadores para a próxima partida, contra o América de Cali na Colômbia. Marcos Guilherme, Musto, Edenilson, Victor Cuesta, Moisés e Praxedes. “Sim, perdemos seis jogadores, mas seguiremos trabalhando da mesma maneira. Nós teremos tempo, seguiremos trabalhando e aumentando o nível de cada um. Nós temos muita confiança nos nossos jogadores”, falou Chacho.

Apesar da confusão generalizada, a disputa em campo foi equilibrada, com chegadas na área de ambos os lados. “A verdade é que foi uma partida intensa pra todo mundo. Nós vamos ter muitos clássicos neste ano e temos que nos preparar da melhor forma. Na proposta futebolística, vamos seguir melhorando”, ressaltou Coudet. “Conversar agora é muito difícil. Seguramente, conversaremos amanhã com todos mais tranquilos.”

O próximo confronto do Inter na Libertadores será contra o América de Cáli mas está sem data marcada. O jogo foi adiado por tempo indereminado devido a pandemia de coronavírus. Em comunicado oficial, a Conmebol decidiu suspender os jogos da próxima semana de 15 a 21 de março. A entidade decidiu priorizar a saúde de torcedores, jogadores, árbitros, dirigentes e comissões técnicas.

