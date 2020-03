Esporte “Como capitão do Grêmio, estou envergonhado” afirma Geromel após confusão em Grenal

13 de março de 2020

Mesmo sem gols, o primeiro Grenal da Libertadores acabou repleto de polêmicas. A partida,válida pela 2ª rodada da fase de grupos da competição, acabou com 8 expulsões – 4 jogadores de cada time. Aos 40 do segundo tempo, após uma dividida, Moisés e Pepê trocaram farpas que se estenderam para uma briga envolvendo os jogadores reservas e a comissão técnica. Em coletiva, o capitão da equipe tricolor Pedro Geromel, atribuiu a culpa do episódio aos dois times. “O país tá polarizado, ninguém respeita ninguém. Nós temos aqui a oportunidade de dar um exemplo. Eu, como capitão do Grêmio, estou envergonhado”. Segundo o zagueiro, o jogo foi equilibrado: “Eu acho que foi um jogo disputado, os dois times tiveram chances e foi um espetáculo de futebol”.

Sobre a confusão o técnico do tricolor Renato Portaluppi afirmou na coletiva que o Grêmio é um dos times do campeonato que menos fazem faltas e que quer olhar as imagens das câmeras: “Eu sei como começou a confusão, mas vocês vão ver os lances. Como o Geromel falou, eu queria falar da parte boa. Um Grenal competitivo, um Grenal disputado”. O técnico também concordou com o capitão do time. “Independente de quem começou a confusão, não vou livrar a cara dos meus jogadores e falar do Internacional. Os dois lados estão errados. Foi uma vergonha”.

Renato elogiou o adversário e falou sobre a importância de ter um meio de campo completo: “O Internacional tem um esquema de jogo muito bom, que o Coudet adotou. Ele é arriscado. No momento que tivermos com o nosso meio, essa superioridade em alguns momentos, do Inter, vai acabar”. O meia Jean Pyerre está voltando a equipe gremista após uma lesão na coxa direita, e, segundo o próprio técnico, ainda não está em condições completas para iniciar uma partida como titular.

Portaluppi disse que não vai passar a mão na cabeça dos jogadores e espera que as atitudes dentro do campo mudem. “Eu espero que os jogadores sejam profissionais e coloquem a mão na consciência. Ainda temos outros Grenais. Eles sabem. Amanhã, de cabeça fria, pode ter certeza que todos estarão arrependidos”.

Com o jogo, as equipes mantiveram suas colocações na tabela do grupo E. O Inter lidera com os mesmos quatro pontos do Grêmio, que assume a segunda colocação por saldo de gols.

