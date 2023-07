Cláudio Humberto Desde a posse, há 205 dias, Lula não recebe Anielle

Por Cláudio Humberto | 25 de julho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A designação da irmã de Marielle Franco para o Ministério da Igualdade Racial foi ideia marqueteira da primeira-dama Janja, dizem fontes do governo, mas o presidente Lula nem se esforça para prestigiar o próprio ato. Nesta terça (25), completam-se 205 dias, desde a posse em 1º de janeiro, sem a ministra conseguir ser recebida em audiência privada pelo chefe, para um mero despacho de trabalho. Político esperto, Lula avalia com certeza, dizem aliados, que nomear Anielle Franco foi “suficiente”.

Tebet teve de insistir

Simone Tebet (Planejamento), também ignorada, foi recebida ontem, após insistir muito, para um despacho com Lula 204 dias após a posse.

Oportunismo rastaquera

O oportunismo do Psol e de outros puxadinhos do PT chega a ser chocante, após um crime marcado por crueldade, covardia e brutalidade.

Lacração é falação

Em seu discurso de posse no Ministério da Justiça, Flávio Dino citou Marielle três vezes, mas nunca teve agenda com a ministra Anielle.

Garantindo holofotes

A Polícia Federal e o MPF ainda cumpriam mandados, mas às 8h de ontem (24) o Ministério da Justiça já convocava coletiva de Flávio Dino.

Irmãos Batista perderam todas na briga com Paper

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da J&F, perderam todas, na tentativa de não entregar a Eldorado Celulose, cujo contrato de venda firmaram com a Paper Excellence, grupo de Cingapura. Tudo isso apesar de recrutarem um “dream team” de advogados. No dia 19 deste mês, a coleção de derrotas aumentou após o grupo especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) julgar e rejeitar todos os pedidos da defesa dos Batista. Pior é que ameaçam seguir nesse tipo de litigância.

Somando derrotas

Antes disso, os irmãos Batista perderam a arbitragem e também na 1ª instância da Justiça a tentativa de anular a decisão do tribunal arbitral.

Vale-tudo

Não conseguiram convencer o relator do caso na 2ª instância e viram ir para o lixo acusação de “espionagem” contra a Paper e seus executivos.

Holandeses

Com a briga, o Brasil não recebeu investimentos previstos pela Paper de R$16 bilhões, enquanto se cogita levar a sede da JBS para a Holanda.

Bico fechado

Gonçalves Dias, o general de Lula, pediu ao STF para não ser obrigado a depor na CPI do MST. É acusado de omissão na invasão do Planalto, em 8 de janeiro. Mas o seu silêncio certamente não será criminalizado.

Equipe de campanha

Josinaldo Lucas Freitas, enrolado no crime que vitimou a vereadora Marielle Franco, conseguiu emprego na campanha de Mônica Cury, candidata a deputada federal no Rio de Janeiro pelo Republicanos. “Djaca”, como é conhecido, foi denunciado por obstrução à Justiça,

Mulher, nem pensar

Acuado pela Lava Jato, Lula reclamou que faltava “mulher de grelo duro” no STF. Ao contrário de Bolsonaro, a grosseria de Lula foi perdoada, mas hoje o presidente resiste à pressão para indicar uma mulher para o STF.

Insanidade arquivada

A Procuradoria-Geral da República recuou da insanidade de “fichar” quase 70 milhões de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. Agora, reduziu sua pretensão para 244 denunciados pelos atos de 8 de janeiro.

Quase motociata

Jair Bolsonaro mostrou que seu capital político continua relevante: juntou multidão quando apareceu no Brasília Moto Show, tradicional evento de motociclistas que ocorreu neste fim de semana, na capital.

Polícia escanteada

Coube ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, dar o devido crédito à Polícia Civil, responsável pela investigação que possibilitou o desdobramento do caso Marielle. A corporação foi escanteada por Dino.

E Celso Daniel?

O deputado estadual de São Paulo Guto Zacarias (União) aproveitou o destaque das investigações do caso Marielle Franco e lembrou: “Por que a esquerda não se preocupa com quem mandou matar Celso Daniel?”.

Morreu duas vezes

Duas fake news envolvendo Lula circularam nas redes sociais na manhã desta segunda (24): uma garantia que Lula teria morrido em acidente de helicóptero. Outra, que teria morrido de parada cardíaca.

Pensando bem…

…delação, centrão e cooptação rimam bem com descondenação.

PODER SEM PUDOR

Chimarrão e rapadura

Para quebrar o gelo na CPI dos Correios, que investigava a corrupção do Mensalão do primeiro governo Lula, o então senador e presidente da comissão, Delcídio Amaral (PT-MS), brincou com o senador Ney Suassuna (PMDB-PB) quando o viu experimentar o chimarrão do deputado Onyx Lorenzoni (PFL-RS). “É meio amargo… “, reagiu Suassuna. Ideli Salvatti (PT-SC) não reagiu com certo ar de preconceito contra nordestinos: “Esse aí só gosta de água de coco e rapadura…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

2023-07-25