Colunistas Se Lula mantiver no posto o procurador-geral da República, a decisão terá mais lógica política

Por Leandro Mazzini | 25 de julho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Fator Aras

Se o presidente Lula da Silva mantiver no posto o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a decisão terá mais lógica política. As ligações da família Aras com petistas remontam às eleições de 1986. Na época, o pai do atual chefe do MPF, o ex-deputado federal Roque Aras, concorreu (e perdeu) para senador pelo PT, na campanha que elegeu Waldir Pires governador da Bahia. Apesar de muito atacado por sua atuação considerada omissa em relação ao Governo Jair Bolsonaro e até chamado de bolsonarista, Aras – que nunca teve militância política – tem mais “raiz petista” do que muitos pensam.

Chave do cofre

Os técnicos dos Ministérios da Fazenda, Gestão e Casa Civil estudam, a pedido do presidente Lula da Silva, proposta de Emenda Constitucional desvinculando parte dos recursos do Orçamento destinados obrigatoriamente aos Ministérios da Saúde e Educação. As despesas da União nestas áreas têm crescido bem acima do Orçamento. A desvinculação abriria caixa para investimentos em projetos escolhidos livremente pelo Executivo.

Coturno na vila

Um coronel do Exército tem circulado na tradicional Vila Planalto, atrás do Palácio, em Brasília. Segundo moradores, ele requer as casas da Fazendinha sob tutela do Governo do DF para implantar ONGs. A vila reivindica regularização desde os anos José Sarney.

Ruídos

A aprovação da Reforma Tributária pelo Congresso tem exigido de alguns congressistas um esforço maior, mesmo no recesso parlamentar, para desmentir fake news sobre as consequências da mudança no sistema de cobrança de impostos. Os maiores ruídos vêm dos escritórios de advocacia que alegam, sem razão, que vão pagar mais imposto do que atualmente.

Frentes demais

Criadas para articular os congressistas em tema específico, as frentes parlamentares passaram a substituir as bancadas de deputados e senadores nos debates e definições da legislação. O Congresso registra cerca de 200 frentes que tratam desde o apoio ao hip hop, do apoio ao bambu, a que combate juros abusivos… Muitas delas se sobrepõem, como a do “Nordeste” e a que pede o “Fortalecimento do Nordeste”, a do “Empreendedorismo” e do “Empreendedorismo Paulista”.

Acervo de Vladimir

O conhecido cineasta Vladimir Carvalho procura uma entidade interessada em receber a doação do seu acervo. Há livros, fotos e até o equipamento no qual o amigo Glauber Rocha editou “Deus e o diabo na terra do sol”.

ESPLANADEIRA

# Laboratório Contraprova lança Check Up por aplicativo para homens acima de 45 anos.

# Dados do INCA mostram taxa de cura de 90% em casos de câncer de próstata detectados no início.

# Ministério da Agricultura promove Espaço BioInova de Matchmaking de hoje a quinta-feira.

# Levantamento da Agência Pública revela que mulheres negras dobraram participação nos cursos mais disputados do Prouni.

# Roche Farma Brasil recebe a aprovação da Anvisa para usar a faricimabe contra doenças de cegueira.

# Receita Federal abriu ontem consulta ao 3º lote da restituição do IR.

