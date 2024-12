Política Desembargador gaúcho assume cadeira no Superior Tribunal de Justiça

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

O desembargador Carlos Cini Marchionatti assumiu suas atividades na segunda-feira (9), em caráter indeterminado. Foto: Divulgação/TRE-RS O desembargador Carlos Cini Marchionatti assumiu suas atividades na segunda-feira (9), em caráter indeterminado. (Foto: Divulgação/TRE-RS) Foto: Divulgação/TRE-RS

O desembargador gaúcho Carlos Cini Marchionatti é o mais recente integrante da Corte do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A convocação para atuar na 2ª Seção e na 3ª Turma foi assinada pelo presidente da instituição, ministro Herman Benjamin. O STJ conta com 33 ministros, incluindo a também gaúcha Fátima Nancy Andrighi.

O magistrado assumiu suas atividades na segunda-feira (9), em caráter indeterminado, na vaga do ministro Marco Aurélio Bellizze Oliveira, transferido para a 1ª Seção e a 2ª Turma. O vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), desembargador Mario Crespo Brum, em visita institucional ao gabinete de Carlos Cini Marchionatti, prestou suas homenagens ao novo ministro.

Marchionatti

Natural de Carazinho-RS, Marchionatti formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1976, pela UFRGS. Iniciou como Pretor em 1985, em Alegrete. Como juiz de Direito, a partir de 1986, atuou nas Comarcas de Palmeira das Missões, Faxinal do Soturno, Arroio Grande, Montenegro e Porto Alegre.

Marchionatti foi juiz-corregedor e jurisdicionou no serviço de plantão e na Vara dos Registros Públicos de Porto Alegre. Em 1999, assumiu como Juiz convocado no TJ, na Câmara Especial Criminal, sendo promovido a desembargador em 2001.

O magistrado ingressou no TRE-RS, inicialmente como substituto na classe dos desembargadores. Foi vice-presidente, corregedor regional Eleitoral e ouvidor da instituição, entre maio de 2016 e maio de 2017, ano em que assumiu a presidência, permanecendo no cargo até maio de 2018.

Ele estava presidindo a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Especializou-se em Ciências Criminais, graduado Mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí.

2024-12-11