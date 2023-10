Esporte Desempenho do Fluminense em jogos fora de casa no Brasileirão é o pior dos últimos cinco anos

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Com reservas, Tricolor carioca perdeu de 3 a 0 para o Cuiabá nesse fim de semana. (Foto: Mailson Santana/Fluminense)

Com 22,2% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense está há 144 dias sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro deste ano. O aproveitamento (que ainda pode piorar ou melhorar nas próximas 13 rodadas da competição nacional) é o pior do clube como visitante desde 2018.

O time sob o comando de Fernando Diniz acumula 12 jogos fora do Maracanã nesta edição do torneio, com uma sequência de dois empates, oito derrotas e duas vitórias – a última vitória no dia 10 de maio.

Esse desempenho negativo impediu que o Tricolor carioca – em sexto lugar, com 41 pontos – estivesse no topo da tabela, atualmente ocupada pelo rival Botafogo, dez pontos acima.

“Um time tão forte jogando sob seus domínios não pode demonstrar tamanha fraqueza fora de casa”, avalia uma fonte ligada aos bastidores do clube, cuja sede localizada no bairro de Laranjeiras não permite a disputa de confrontos em competições de maior porte. Daí a necessidade de atuar no Maracanã quando é o mandante.

Em seu mais recente revés, o Flu levou 3 a 0 do Cuiabá em duelo disputado no sábado na capital do Mato Grosso. Diniz optou por um time com predomínio de reservas, por causa do jogo de volta contra o Inter pelas semifinais da Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (4).

Aproveitamento histórico

– 2010: 52,6%.

– 2011: 47,4%.

– 2012: 68,4%.

– 2013: 28,1%.

– 2014: 38,6%.

– 2015: 24,6%.

– 2016: 35,1%.

– 2017: 35,1%.

– 2018: 22,8%.

– 2019: 36,8%.

– 2020: 45,6%.

– 2021: 28,1%.

– 2022: 54,4%.

– 2023: 22,2% (parcial).

Fernando Diniz se manifesta

Time reserva e jogador expulso na Arena Pantanal, no sábado (30), contribuíram para o novo tropeço do Fluminense fora de casa pelo Brasileirão. O comandante Fernando Diniz acredita que o resultado não terá impacto no desempenho do time contra o Inter.

“(…) Não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. Quando estava 11 contra 11, o Fluminense tinha domínio da partida. Cuiabá estava marcando alto, mas saímos na maioria das vezes. A expulsão afetou no resultado do jogo. Jogar com um time mexido, com um jogador a menos, com o calor que estava aqui, ficou muito mais físico e afetou a estratégia que montamos. Tivemos que mudar nosso jeito de jogar. Até o gol do Cuiabá, estava tudo sob controle”.

Ele acrescentou: “Falhamos no primeiro gol e o segundo foi de bola parada. O que afetou hoje não foi (erro do) planejamento, foi a expulsão. Ela foi muito determinante para tudo que aconteceu no jogo”.

A expulsão citada por Fernando Diniz foi a do volante Martinelli, que recebeu cartão vermelho aos 39 minutos do primeiro tempo. Pelo segundo jogo consecutivo, o Fluminense precisou atuar com um a menos por mais de um tempo. Desta vez, o treinador não criticou a arbitragem pela decisão:

“Foram dois lances (lembra da expulsão de Samuel Xavier, contra o Internacional) muitos severos da arbitragem. Esse juiz deve ser o recordista de cartões amarelos, mas não estou questionando. O Martinelli foi expulso com muita convicção. A falta plasticamente parecia para amarelo, mas não teve maldade. Eu entendo ter dado o segundo amarelo. Não houve descontrole, foram lances pontuais”.

O treinador também falou sobre Paulo Henrique Ganso, que apesar de relacionado, não entrou na partida: “O jogo, do jeito que se mostrou, ia só expor o Ganso. Entrar para ficar correndo para trás, marcando, era uma exposição desnecessária. Se não tivéssemos jogador expulso, usaríamos por uns 30 minutos. A ideia era ele ganhar ritmo. Com um jogador a menos, não passou pela minha cabeça colocá-lo”.

