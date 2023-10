Esporte Brasil conquista a Copa América de futsal feminino pela sétima vez, com vitória sobre a Argentina

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Brasil contou com gols de Débora Vanin e Amandinha para conquistar o heptacampeonato continental. (Foto: Divulgação/Conmebol)

A campanha da Seleção Brasileira de futsal feminino na Copa América foi coroada nesse domingo (1º) com o título sobre a Argentina. O Brasil contou com gols de Débora Vanin e Amandinha para conquistar o heptacampeonato continental com uma vitória por 2 a 0 no Microestádio Malvinas Argentinas, em Buenos Aires. As brasileiras venceram todos os jogos disputados: foram 51 gols marcados e apenas um sofrido.

