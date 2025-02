Economia Desemprego aumenta para 6,5% no trimestre encerrado em janeiro e atinge 7,2 milhões de brasileiros

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Segundo o IBGE, a taxa subiu 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior Foto: Gilson Abreu/AEN

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,5% no trimestre terminado em janeiro, aponta a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Houve aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, finalizado em outubro, quando a taxa era de 6,2%. No mesmo período do ano passado, no entanto, a desocupação era 1,1 ponto percentual superior, atingindo 7,6% da população em idade de trabalhar (14 anos ou mais).

Ao todo, 7,2 milhões de pessoas estão desempregadas no País, um crescimento de 5,3% na comparação com o trimestre anterior. Porém, frente a 2024 (8,3 milhões), o contingente apresentou queda de 13,1% (menos 1,1 milhão de pessoas).

“No primeiro trimestre do ano, há sempre aumento da desocupação devido aos desligamentos de temporários, aqueles que são contratados para atender o aumento da demanda no último trimestre do ano”, explicou o analista de pesquisa do IBGE, William Araujo Kratochwill.

A população ocupada no Brasil ficou em 103 milhões, um recuo de 0,6% no trimestre (menos 641 mil pessoas), após uma sequência de recordes. Na comparação anual, houve crescimento de 2,4% (mais 2,4 milhões de pessoas).

Rendimento

As pessoas ocupadas receberam, em média, R$ 3.343 por mês no trimestre terminado em janeiro. O valor representa uma alta de 1,4% em relação ao trimestre anterior e de 3,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

2025-02-27