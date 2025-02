Porto Alegre Prorrogado o prazo para que famílias desocupem casas próximas ao dique do Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A nova data foi repassada aos moradores em reunião coordenada pelo Demhab Foto: PMPA/Divulgação A nova data foi repassada aos moradores em reunião coordenada pelo Demhab. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi prorrogado até 10 de março o prazo para que as 57 famílias que moram na rua Aderbal Rocha de Fraga, perto do dique do Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, desocupem a área em razão das obras emergenciais que serão realizadas na estrutura do sistema de proteção contra cheias.

A nova data foi repassada aos moradores em reunião na noite de quarta-feira (26), coordenada pelo Demhab (Departamento Municipal de Habitação). Durante o encontro, dez famílias assinaram um termo de autorização para a demolição das suas residências.

O diretor do Demhab, André Machado, ressaltou que o prazo foi estendido para que os moradores se organizem da melhor forma possível. Das 57 famílias que precisam sair da área, 47 estão confirmadas no Compra Assistida, da Caixa Econômica Federal, e outras cinco tiveram seus cadastros enviados para Brasília. Os demais casos são tratados individualmente.

Em janeiro, a primeira etapa da obra de reforço do Dique do Sarandi foi concluída. O trecho de 1,1 quilômetro, entre as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais 9 e 10, foi elevado à cota de 5,8 metros – patamar superior ao registrado durante a cheia de maio.

A sequência dos trabalhos depende da desocupação das casas da rua Aderbal Rocha de Fraga. Já as obras no dique da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) seguem em andamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prorrogado-o-prazo-para-que-familias-desocupem-casas-proximas-ao-dique-do-sarandi-na-zona-norte-de-porto-alegre/

Prorrogado o prazo para que famílias desocupem casas próximas ao dique do Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre

2025-02-27