Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,9% no segundo trimestre deste ano, recuando 1 ponto percentual em relação aos primeiros três meses de 2024 e caindo 1,1 ponto percentual frente a igual período de 2023.

Na comparação com o trimestre anterior, a taxa de desocupação recuou em 15 das 27 unidades da Federação, mantendo-se estável nas outras 12. As maiores taxas de desemprego foram registradas em Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Distrito Federal (9,7%). As menores ocorreram em Santa Catarina (3,2%), Mato Grosso (3,3%) e Rondônia (3,3%).

No Rio Grande do Sul, o desemprego passou de 5,8% no primeiro trimestre para 5,9% no segundo, ficando estatisticamente estável. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira (15) pelo IBGE.

A taxa de desocupação por sexo foi de 5,6% para os homens e de 8,6% para as mulheres no segundo trimestre no País. Já a taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional para os brancos (5,5%) e acima para os pretos (8,5%) e pardos (7,8%).

O desemprego para as pessoas com ensino médio incompleto (11,5%) foi maior do que para os demais níveis de instrução analisados. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi de 7,1%, quase o dobro da verificada para o nível superior completo (3,6%).

No segundo trimestre de 2024, havia 1,7 milhão de pessoas procurando trabalho durante dois anos ou mais no Brasil. Esse contingente diminuiu 17,3% frente ao segundo trimestre de 2023, quando 2 milhões de pessoas buscavam emprego por dois anos ou mais.

O rendimento médio real mensal habitual dos brasileiros foi de R$ 3.214, crescendo em relação ao primeiro trimestre de 2024 (R$ 3.158) e frente ao segundo trimestre de 2023 (R$ 3.037).

2024-08-15