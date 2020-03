Magazine Desenhista Daniel Azulay morre aos 72 anos, vítima de coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Daniel Azulay lutava contra a leucemia e contraiu o vírus. Foto: Reprodução/YouTube Daniel Azulay lutava contra a leucemia e contraiu o vírus. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Morreu nesta sexta-feira (27) no Rio de Janeiro, vítima de coronavírus, o desenhista, pintor e cartunista Daniel Azulay. O artista plástico, de 72 anos, estava internado havia duas semanas no CTI da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul carioca. Ele lutava contra a leucemia e contraiu o Covid-19, conforme o setor de internação da unidade.

Daniel ganhou notoriedade em todo o Brasil nos anos 70 e 80 participando de programas educativos para públicos infantis, como a Turma do Lambe Lambe, em canais como TV Educativa e Bandeirantes. Depois seguiu trabalhando em outros programas e projetos na internet, com vídeos no YouTube.

O desenhista também ensinava a importância de conceitos como sustentabilidade e meio ambiente. Durante sua carreira, Daniel Azulay também esteve envolvido em vários projetos sociais.

