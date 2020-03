Celebridades Elton John comandará concerto beneficente de estrelas com Billie Eilish e Mariah Carey

Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

O cantor Elton John apresentará neste domingo (29) o Living Room Concert For America, um show virtual que terá transmissão da FOX nos EUA e contará com shows de Billie Eilish, Mariah Carey, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong (do Green Day), Alicia Keys e Tim Mcgraw.

Cada um dos artistas fará as performances de suas próprias casas, com os equipamentos de cada um, em mais uma ação em função da pandemia do coronavírus.

