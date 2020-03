Bem-Estar Sue Lasmar ensina como usar o sofá de casa pra ficar em forma na quarentena

Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

Diva fitness Sue Lasmar dá dicas para aproveitar o período e ficar em forma. Foto: Reprodução/MF Press Global Diva fitness Sue Lasmar dá dicas para aproveitar o período e ficar em forma. (Foto: Reprodução/MF Press Global) Foto: Reprodução/MF Press Global

Com a pandemia do covid-19, as academias estão fechadas e muitas pessoas estão preocupadas em manter a boa forma e acabarem se rendendo ao sedentarismo, agora que não poderão por algum tempo usar os aparelhos para os treinos.

Segundo uma pesquisa da GFK o brasileiro passa em média cinco horas por dia sentado, seja para assistir TV, descansar ou apenas relaxar, estando neste quesito ao lado de Estados Unidos, Índia, China, Malásia e Turquia. Mas e se o sofá que você tem em casa, em vez de ser apenas o seu companheiro para assistir TV, também pudesse ser usado para manter a forma na quarentena?

A diva fitness Sue Lasmar, considerada o corpo mais perfeito dos Estados Unidos, ressalta que é possível cumprir a quarentena, necessária neste momento de pandemia, e mesmo assim manter a boa forma: “Com o peso do próprio corpo e também levantando objetos que temos em casa é possível com criatividade e boa vontade manter uma rotina de exercícios e minimizar o impacto da quarentena para o corpo. Se você não tem uma mini academia em casa, saiba que é possível usar até mesmo o sofá de casa para treinar. Logo, você tem duas opções, sentar no sofá e assistir TV até acabar a quarentena e ganhar alguns quilinhos ou usar o mesmo sofá pra manter a forma.”

Sue também conta que em momentos como este o ideal é se manter ativo, ainda que não seja possível fazer exatamente com a mesma carga e com as mesmas possibilidades os exercícios que são feitos na academia: “importante é treinar os principais grupamentos musculares, se manter ativo para não acabar comendo mais calorias do que gasta e nem perder o pique dos treinos. Se você não tem nenhum tipo de aparelho, acessórios ou afins, use o que tem no espaço que tem. O importante é se manter ativo.”

Confira alguns exercícios que Sue Lasmar faz em casa usando o sofá e se inspire para se manter ativo na quarentena:

1. Agachamento no sofá (pernas e bumbum)

Faça 3 a 4 séries de até 12 repetições, respeitando o seu limite, ou quantas repetições conseguir na última série. Cuidado com a postura. Faça uma pausa e retome. Este exercício é muito eficaz para tonificar pernas e glúteos.

2. Flexão de braço (braços e peitorais)

Posicione-se atrás do seu sofá. Apoie os braços no encosto e dê dois passos para trás. Dessa maneira flexione os braços empurre com força e volte para posição inicial. Faça 4 séries de 12 repetições sem descanso ou até o seu limite.

3. Abdominal no sofá

Sentada na beira do seu sofá coloque as pernas estendidas à sua frente e não encoste no chão. Apoie as mãos na parte onde está sentada e flexione os quadris e joelhos, trazendo-os até o peito. Volte para a posição inicial e faça quanta repetições conseguir.

4. Leg press com o sofá

Deite no chão com a coluna reta (recomendo apoiar as costas com um emborrachado ou alguma superfície lisa e confortável). Levante o sofá e empurre-o para cima com as duas pernas. Estique as pernas ao máximo e quando as retrair vá até o seu limite. Procure formar uma inclinação de de 45 graus entre o chão e as suas pernas. Faça 3 séries de 12 repetições ou até onde o seu limite permitir.

5. Levantamento de sofá (bíceps)

Com a coluna reta, agache e levante a lateral do sofá com os dois braços. Ponha-se de pé, segurando o sofá. Agora com os cotovelos colados ao corpo, levante e abaixe o sofá até o seu limite. Faça isso em 3 séries.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar

Deixe seu comentário