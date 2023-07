Economia Desenrola: Bancos oferecem prazo de pagamento de até sez anos; veja condições e como renegociar

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Segunda fase será focada em devedores com renda de até dois salários mínimos e débitos de até R$ 5 mil. (Foto: Freepik)

No primeiro dia de renegociações de dívidas dentro do Desenrola Brasil, bancos que aderiram ao programa oferecem prazo de pagamento de até dez vezes o mínimo exigido pelo governo federal, de 12 meses. Nesta primeira fase da iniciativa, correntistas com renda de até R$ 20 mil (a faixa 2) poderão negociar diretamente com as instituições financeiras o pagamento de dívidas contraídas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Além disso, consumidores com débitos de até R$ 100 terão o nome automaticamente limpo pelos bancos. Isso não quer dizer que as dívidas serão perdoadas, mas o banco não vai inscrever o nome do devedor no cadastro de negativados. Dessa forma, na prática, o devedor volta a ter acesso a crédito.

Ao contrário do que ocorrerá em setembro na faixa 1 – formada por quem tem renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que esteja inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com dívidas de até R$ 5 mil – as condições na primeira etapa do programa não foram estabelecidas pelo governo. A única exigência é que o pagamento da dívida possa ser feito em, no mínimo, 12 parcelas.

Mas os bancos que aderiram ao programa estão oferecendo prazos mais longos. No Santander e Banco do Brasil é possível renegociar e quitar o débito em até dez anos para faixa 2 – o dobro do limite estabelecido pelo governo para a faixa 1. Já na Caixa, o prazo supera 90 meses. O Inter tem o menor tempo de pagamento entre as instituições participantes, permitindo o pagamento em até três anos.

Diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), Andrew Frank Storfer analisa que estes patamares altos de desconto, apesar de boa estratégia de marketing – já que chamam a atenção dos consumidores – está longe de ser algo que os bancos fariam para todos os devedores. Ele pontua que a oferta final vai depender de diferentes fatores.

“Não dá para esperar que o máximo de desconto será para todo mundo. Cada caso vai depender do tamanho da dívida, do perfil do cliente, do tempo que o débito está em atraso, entre outras considerações. Cada caso é um e tudo tem que ser analisado”, explica.

Storfer ainda observa que, na hora de aderir ao programa, o consumidor com dívidas precisa de fato negociar, tentando chegar a melhor oferta possível para quitar o débito:

“O consumidor precisa entender a própria dívida e brigar na negociação. Não dá para aceitar a primeira oferta.”

— Veja o que cada banco oferece:

Caixa

Taxa de juros: Prazo máximo de pagamento: em até 96 meses.

Quais são os descontos? De 40% a 90% para pagamento à vista.

Banco do Brasil

Taxa de juros: Dependem do perfil do cliente, tempo de atraso e o tipo da dívida.

Prazo máximo de pagamento: em até 120 meses.

Quais são os descontos? De até 96% para pagamentos à vista.

Itaú

Taxa de juros: O banco não informou.

Prazo máximo de pagamento: O banco não informou.

Quais são os descontos? De até 60% nas taxas de juros.

Santander

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida.

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses.

Quais são os descontos? De até 90%, dependendo do caso.

Bradesco

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida.

Prazo máximo de pagamento: Em até 60 meses.

Quais são os descontos? O banco não informou.

Inter

Taxa de juros: O banco não informou.

Prazo máximo de pagamento: Em até 36 meses.

Quais são os descontos? De até 90%.

