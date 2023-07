Economia Desenrola Brasil: confira o que oferecem os bancos que aderiram ao programa lançado pelo governo federal

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Banco do Brasil, Caixa e Bradesco estão entre os bancos que já confirmaram a participação no programa. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central a realizar operações de crédito começam a oferecer condições especiais para limpar o nome de pessoas que estão endividadas.

Dois grupos serão beneficiados nesta fase do programa. Primeiro, pessoas físicas que têm dívidas bancárias de até R$ 100 ficarão automaticamente com o nome limpo pelas instituições. Assim, os beneficiados podem voltar a pegar crédito ou fazer contrato de aluguel, se não tiver outras restrições.

O segundo grupo é o das pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil e dívidas em banco sem limite de valor. Os bancos vão oferecer a possibilidade de renegociação diretamente em seus canais com os clientes, e as condições mudam de uma instituição para outra.

Como participar

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Picpay, Santander e Banco Pan são os bancos que já participam do programa. Outros bancos ainda devem anunciar suas participações.

O Nubank não respondeu e o BMG não quis se manifestar. O C6 informou que ainda está em processo de cadastramento e o Mercantil está aguardando a regulamentação e a tramitação das normas para avaliar a adesão ao programa. A reportagem também procurou os bancos Daycoval e Barinsul, e o texto será atualizado com as respostas.

Veja abaixo como participar do Desenrola Brasil, de acordo com os próprios bancos envolvidos.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil divulgou que vai ofertar condições como parcelamento em até 120 vezes, desconto de até 25% nas taxas e de até 96% na liquidação à vista (válida para público selecionado).

Para participar, o interessado pode:

– Acessar o site www.bb.com.br/renegocie;

– Enviar #renegocie para o WhatsApp (61) 4004-0001;

– Acessar o aplicativo do banco ou internet banking;

– Ligar para 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades);

– Entrar em contato em toda a rede de agências.

Caixa Econômica Federal

A Caixa informou oferecer as seguintes condições para pagamento: quitação à vista, com descontos de até 90% (sem cobrança de IOF); Parcelamento da dívida de 12 a 96 meses, com taxas personalizadas e primeira parcela para 30 dias (nesse caso, a negociação prevê entrada de 10% do valor da dívida, acrescida de IOF).

Para participar, o interessado pode:

– Acessar o site https://www.caixa.gov.br/voce/negociacao/Paginas/default.aspx;

– Enviar mensagem pelo WhatsApp (08001040104);

– Acessar os aplicativos Cartões CAIXA, Habitação CAIXA e CAIXA Tem (opção Desenrola Brasil);

– Ligar para 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais cidades), de segunda a sexta, no horário entre 8h e 20h.

– Além do Desenrola Brasil, a Caixa também promove sua campanha própria Tudo Em Dia, com renegociação de dívidas para os clientes do banco com até 90% de desconto.

Bradesco

Para participar, o interessado pode:

– Acessar o site https://nd-bradesco.negociedigital.com.br/

– Acessar por outros canais digitais (Mobile, IB, Fone Fácil e ATM);

– Solicitar diretamente na rede de agências do banco;

– O banco informou que as condições irão variar de acordo com o perfil da dívida.

Itaú

O banco irá oferecer descontos e condições especiais para a renegociação, com redução de taxas de juros de até 60% para dívidas em atraso.

Para participar, o interessado pode:

– Acessar o site https://renegociacao.itau.com.br/

– Entrar em contato pelo Whatsapp (11) 4004-1144.

Santander

O banco informa que trará ofertas com e sem entrada, taxas flexíveis e descontos de até 90% e parcelamento em até 120 vezes.

O interessado pode:

– Ligar para 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 702 3535 (demais localidades) de segunda a sexta das 08h às 21h e sábado das 09h às 16h;

– Acessar: www.santander.com.br/renegociacao.

Santander Financiamentos

– Ligar para telefone 4004-9090 (capitais e regiões metropolitanas), ou 0800 722 9090 (demais localidades) de segunda a sexta das 08h às 21h, e sábado das 09h às 16h;

– Enviar mensagem WhatsApp: 4004-9090;

– Acessar: www.negociemais.santanderfinanciamentos.com.br.

Picpay

O PicPay informou que vai participar do Desenrola com taxas a partir de 1,5% e parcelamento de até 60 meses.

É possível participar pelo aplicativo da instituição ou acessando o link: https://nc.original.com.br/

Pagbank

O interessado pode:

– Entrar em contato com a Central de Atendimento do banco (0800-721-4002 para cartão e empréstimos e 0800-728-2174 para consignado);

– O banco também informou que participa do Limpa Nome Serasa.

Inter

O interessado pode:

– Acessar o portal https://www.bancointer.com.br/negocie/

– Acessar o aplicativo da instituição;

– Entrar em contato pela Central de Atendimento, 3003-4070.

C6

O banco C6 respondeu ao Estadão que “os bancos têm até o dia 27 de julho para se habilitarem no programa Desenrola. O C6 Bank está em processo de cadastramento e divulgará informações adicionais oportunamente”.

Banco Pan

O Banco Pan confirmou a sua participação, mas não deu detalhes sobre as condições.

O interessado deve acessar o site https://renegocie.bancopan.com.br/.

Mercantil

Procurado, o Banco Mercantil informa que está aguardando a regulamentação e a tramitação das normas para avaliar a adesão ao programa.

“Assim que as regulamentações forem concluídas, avaliaremos a operacionalização para fornecer todo suporte aos clientes que desejam se beneficiar desse programa”, disse em nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/desenrola-brasil-confira-o-que-oferecem-os-bancos-que-aderiram-ao-programa-lancado-pelo-governo-federal/

Desenrola Brasil: confira o que oferecem os bancos que aderiram ao programa lançado pelo governo federal

2023-07-24