Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (26). Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (26). (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ao menos 22 mil pessoas físicas renegociaram R$ 371 milhões em dívidas desde o início do Programa Desenrola Brasil.

Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (26) pela presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano.

Como um cliente pode ter vários contratos, como cartão de crédito, cheque-especial e financiamentos em geral, foram refinanciados 36 mil contratos.

Ao considerar os 225 mil clientes com dívidas de até R$ 100 que tiveram o nome limpo, o número de pessoas retiradas do cadastro negativo aproxima-se de 250 mil.

“A maior parte das dívidas renegociadas é de mulheres”, declarou Serrano após participar de cerimônia da criação de um consórcio para o desenvolvimento do real digital, em teste desde março e prevista para estar à disposição da população no fim de 2024.

Desenrola

O programa “Desenrola Brasil’ é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. A ideia central é tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população.

Entre as condições oferecidas pelas instituições, estão juros mais baixos que os originais, descontos de até 90% do valor devido e novos parcelamentos para quitar o saldo devedor que chegam a até 10 anos (120 meses).

Nesta semana, entraram em vigor as renegociações da faixa 2 do programa, que focam em resolver as dívidas de pessoas físicas com dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022, e renda de até R$ 20 mil.

