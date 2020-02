Agro Destaques da lavoura de arroz recebem distinção durante a Abertura da Colheita

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Produtores, técnicos e representantes de entidades serão homenageados com a pá do arroz entregue no evento Foto: Fagner Almeida/Divulgação Foto: Fagner Almeida/Divulgação

Como todo ano, um dos momentos mais esperados da Abertura Oficial da Colheita do Arroz é a noite dos homenageados. Nesta 30ª edição do evento, organizado pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), serão realizadas na noite de quinta-feira, 13 de fevereiro, distinções especiais com a reconhecida pá que é entregue anualmente à orizicultores que estão trabalhando em soluções para o setor.

De acordo com o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, este é um reconhecimento às pessoas que fazem a diferença dentro da lavoura de arroz. “Os homenageados da Abertura da Colheita são pessoas que se destacaram no meio arrozeiro no último ano e fazem a diferença tanto pela competência de seus trabalhos quanto pelo destaque no setor e são referências para que outros produtores saibam que tem gente buscando inovação, eficiência, sistemas de produção”, observa.

O dirigente lembra também do apoio técnico e político de diversas pessoas, que também recebem a distinção durante o evento. “Temos técnicos estaduais, federais e agrônomos que contribuem muito para a lavoura de arroz e a busca incessante para trazer alternativas para trazer sustentabilidade ao setor arrozeiro. Outros se destacaram pela importância ao segmento do arroz e aos diversos temas para esta cultura tão importante para o Rio Grande do Sul e o Brasil”, destaca.

Velho reforça também que esta pá é motivo de orgulho para todos que a recebem, pois representa um símbolo da lavoura orizícola e muito valorizado em razão do que ela significa.” As pessoas que vão receber neste ano fizeram a diferença em termos de novidade, inovação, empreendedorismo e dedicação”, conclui.

A 30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz ocorre de 12 a 14 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). O tema este ano é “Integração Para a Sustentabilidade”. O evento é uma realização da Federarroz com correalização da Embrapa e Patrocínio Premium do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Informações sobre a programação podem ser obtidas em www.colheitadoarroz.com.br.

Confira os homenageados

Lavoura Nota 10: Gustavo Ayub Lara

Produtor Zona Sul: Ricardo Teixeira Gonçalves da Silva

Produtor Planície Costeira Externa: André Azevedo Velho

Produtor Planície Costeira Interna: Celso Bartz

Produtor Fronteira Oeste: Antônio Ceolin

Produtor Campanha: Elcio José Moro

Produtor Depressão Central: Daniel Hoerbe

Técnica Estadual: Mara Grohs

Técnico Federal: André Andres

Mercado Externo: Gedeão Pereira

Competitividade: Fernando Estima

Amigo da Lavoura: Brigada Militar

Homenagem Especial: Fernando Schwanke

Homenagem Especial: Fernando Rechsteiner

Homenagem Especial: José Carlos Pires

