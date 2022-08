Rio Grande do Sul Detran gaúcho tem quase 600 veículos e sucatas em leilão nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

O público pode arrematar 199 veículos com documentação (aptos para voltar à circulação). Foto: DetranRS/Arquivo Pregão é realizado por meio de sistema on-line a partir das 10h. (Foto: Arquivo/Detran-RS) Foto: DetranRS/Arquivo

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) realiza nesta quarta-feira (24), às 10h, o leilão virtual de 597 veículos e sucatas oriundos de Centros de Remoção e Depósito (CRDs) das cidades de Charqueadas, Montenegro, Portão, São Jerônimo, São Sebastião do Caí, Taquari e Triunfo. Os detalhes estão no site moraesleiloes.com.br.

A visitação aos lotes já foi encerrada. O público pode arrematar 199 veículos com documentação (aptos para voltar à circulação), sem restrições policiais ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Dentre os disponíveis estão um automóvel Fiat Mobi Like 2021/2021, com lance mínimo de R$ 25,6 mil, e um Honda Civic LXR 2013/2014, a partir de R$ 24,2 mil.

Já os Centros de Desmanche de Veículos (CDVs) credenciados pela autarquia podem adquirir 398 lotes de sucatas para comércio das peças ou reciclagem. Mais informações também podem ser obtidas em detran.rs.gov.br.

Como funciona

O pregão virtual é parecido com o presencial. Em transmissão por vídeo, o leiloeiro apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. É considerado vencedora a maior oferta apresentada até o encerramento da sessão.

Também é possível encaminhar pré-lance on-line, por meio do qual o interessado dá lances antes da abertura dos trabalhos. Os lotes que recebem ofertas nessa modalidade já são iniciados a partir do maior lance registrado no sistema. Se não houver oferta superior, o lote fica com o autor da proposta mais alta apresentada previamente.

(Marcello Campos)

